Hallein (pts046/31.03.2020/16:15) - Auch beim Maschinenhersteller EMCO in Hallein steht alles im Zeichen der Sicherheit und # stayhome. Vertrieb & Vertriebsinnendienst stellen den reibungslosen Support vom Home Office aus sicher und auf Kundenwunsch und bei Bedarf kann auch die Serviceabteilung zeitnah supporten. https://www.emco-world.com/de/news/news-unternehmen/artikel/detailansicht/articl e/das-emco-team-ist-fuer-sie-da.html Jetzt erst recht: Lehre bei EMCO im Herbst 2020 Die Fachkräfte von morgen bereiten sich bereits heute auf den optimalen Karriere-Einstieg vor. Auch wenn Schülerinnen und Schüler aktuell vor besonderen Herausforderungen stehen, will EMCO YoungStars ab Herbst eine tolle Perspektive bieten - Karriere mit Lehre: Der Dreh- und Fräsmaschinenhersteller fördert bereits seit mehr als 40 Jahren die Ausbildung von Lehrlingen in technischen und wirtschaftlichen Bereichen. Aktuell werden Lehrberufe in den nachstehenden Bereichen angeboten: * MechatronikerIn * ZerspanungstechnikerIn * InformationstechnologIn-Informatik * Industriekauffrau/-mann Auf Lehrlinge von EMCO wartet neben einer interessanten und zukunftsorientierten Lehre eine faire Bezahlung sowie Prämien bei besonders guten Leistungen in der Schule. Zudem sind Weiterbildungsmöglichkeiten wie Lehre mit Matura oder ein weiterführender Werkmeisterabschluss Teil der EMCO Ausbildungsphilosophie. EMCO ermöglicht jungen motivierten Talenten den optimalen Einstieg in das Berufsleben und bietet ein abwechslungsreiches Programm für interessierte Jugendliche. Mehr Informationen zur Lehre bei EMCO findet man unter folgendem Link: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html Über EMCO: EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- und Drehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternen Lehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehr als 40 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich als eigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowie funktionales Design und beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Hinweis: Der Publikation bis 30.06.2020 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Christa Vergnes Tel.: +436245891-0 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200331046

March 31, 2020 10:15 ET (14:15 GMT)