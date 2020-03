Der Euro hat am Dienstag im späten europäischen Handel weiter schwächer tendiert. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,0955 Dollar, in der Früh war er noch mit 1,0996 Dollar gehandelt worden.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Stimmungsdaten fielen etwas besser aus als erwartet. Das Verbrauchervertrauen gemessen am Barometer des Forschungsinstituts Conference Board sank von 132,6 Punkten im Februar ...

