Wegen des enormen Bedarfs an Atemschutzmasken in der Corona-Pandemie stampft der Medizintechnikhersteller Drägerwerk eine Fertigung in den USA aus dem Boden. Das US-Gesundheitsministerium habe Dräger den Zuschlag für die Lieferung sogenannter N95-Masken erteilt, teilte das börsennotierte Familienunternehmen aus Lübeck am Dienstag mit.

