NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend stabile Konjunkturdaten haben den Anlegern an den US-Börsen am Dienstag weiteren Mut gegeben. Nach anfänglich moderaten Verlusten drehten die wichtigsten Indizes in die Gewinnzone und setzten ihren Erholungskurs vorsichtig fort. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel zuletzt um 0,35 Prozent auf 22 406,34 Punkte.Unterstützung kam von besser als erwarteten Konjunkturdaten. So trübte sich in der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago die Unternehmensstimmung im März trotz beginnender Corona-Krise nur leicht ein. Während Volkswirte mit einem Stimmungseinbruch auf 40 Punkte gerechnet hatten, gab der Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Februar nur um 1,2 Punkte auf 47,8 Punkte nach. Auch das von der Forschungsgruppe Conference Board veröffentlichte Verbrauchervertrauen im März zeigte sich stabiler als erwartet.Bevor Mitte/Ende Februar die langjährige Rekordjagd der Börsen auch in den USA durch den weltweit zunehmenden Virus-Ausbruch abrupt endete, stand der Dow noch über 29 500 Punkten. In einer rasanten Talfahrt war der US-Leitindex Mitte März schließlich bei gut 18 200 Punkten auf seinem bisherigen Krisentief angekommen. Seither erholt er sich mit recht großen Schritten, steuert aber dennoch auf einen Monatsverlust von rund 12 Prozent zu. Das erste Quartal dürfte mit einem Kursrutsch von aktuell 21,5 Prozent in die Geschichte eingehen.Der marktbreite S&P 500 legte am Dienstag zuletzt um 0,29 Prozent auf 2634,24 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,31 Prozent auf 7992,38 Punkte vor.Die Aktienmärkte haben sich laut Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank in Essen dank der beispiellosen Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken in den letzten zwei Wochen "wenigstens kurzfristig beruhigt". Mehr als das sei es aber nicht. "Aus unserer Sicht ist für einen Ein- beziehungsweise Wiedereinstieg am Aktienmarkt noch nicht der richtige Zeitpunkt", fügte er hinzu. Zu viel hänge noch davon ab, wann die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wieder gelockert werden können."Speziell in den USA ist die Coronavirus-Pandemie weiterhin in der Ausbreitung", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank . Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 163 000, die der Verstorbenen stieg auf rund 3000. Die volkswirtschaftlichen Schäden seien nicht abschätzbar, die Gemengelage zu undurchsichtig und vielschichtig. Skeptisch zeigte er sich zudem mit Blick auf die guten Stimmungsdaten der chinesischen Industrie im März. "Woher soll die plötzliche Nachfrage in China kommen?", fragt er, denn international stünden derzeit die Produktionsstätten still.Unter den Einzelwerten blieb im Leitindex Dow die Aktie von Boeing im Fokus, die nach den jüngsten Verlusten wieder zu den Gewinnern zählte. Sie erholte sich als einer der Spitzenwerte mit plus 3,5 Prozent. Favorit war indes das Papier der Apothekenkette Walgreens mit 4,3 Prozent.Erneut steigende Ölpreise stützten zudem Aktien wie die von Chevron und ExxonMobil im Dow oder von ConocoPhillips und Occidential Petroleum im S&P 100, die um zwischen 2,5 und 8,5 Prozent zulegten.Nach den jüngst wieder deutlichen Kursverlusten ging es auch für die Kreuzfahrtriesen Royal Caribbean Cruises und Carnival wieder nach oben: Um 14 Prozent für Royal Caribbean und um 8 Prozent für Carnival. Letzterer will sich mit Hilfe von frischem Geld für die Krise wappnen. In der Karibik sind derweil noch zwei Ozeanriesen der Tochter Holland America Line mit infizierten Passagieren auf der Suche nach einem Hafen, der die Schiffe anlegen lässt. Das erweist sich aktuell jedoch als schwierig.Im Nasdaq-Auswahlindex 100 war der Anteilschein von Dollar Tree Schlusslicht mit minus 6 Prozent. Der Betreiber von Billig-Gemischtwarenläden zog wegen der Unsicherheiten seinen Ausblick für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2020 zurück./ck/he