Hubspot ist eine Software, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice verbindet. Das fördert Unternehmenswachstum und erlaubt optimales Kundenbeziehungsmanagement. Growth Ninjas sind nun offiziell einer der wenigen Solution Partner in Österreich. Als eines der führenden Marketing Automation und Sales Tools wird Hubspot immer beliebter. Im Gegensatz zu vergleichbaren Programmen wird hier Marketing, Sales, CRM (Customer-Relationship-Management) zusammen mit der Möglichkeiten zur Erstellung von Websites (inkl. Blog, Landing Pages, etc.) angeboten - all das nur in einem SaaS-Tool (Software as a Service). Ein weiterer Vorteil des Tools: es funktioniert automatisiert und ist einfach zu implementieren. Als Solution Partner von Hubspot können wir ...

