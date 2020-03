STERN IMMOBILIEN AG informiert zur aktuellen GeschäftsentwicklungDGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien STERN IMMOBILIEN AG informiert zur aktuellen Geschäftsentwicklung31.03.2020 / 17:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.STERN IMMOBILIEN AG informiert zur aktuellen GeschäftsentwicklungKeine aktuellen Auswirkungen durch Corona-Krise auf ImmobilienportfolioGrünwald, 31. März 2020 - Nach aktueller Einschätzung des Vorstands ist die weitere Entwicklung des Immobilienportfolios bisher von der "Corona-Krise" nicht nachhaltig betroffen. Durch die Ausrichtung auf intelligente Wertschöpfungskonzepte im Immobilienbereich und mit dem derzeitigen Schwerpunkt der Investments im Raum München sieht sich die STERN IMMOBILIEN AG gut für die Zukunft gerüstet. Die nach HGB aufgestellte Bilanz verfügt über stille Reserven und bietet eine solide Basis, um das aktuelle Portfolio weiterzuentwickeln.Der Schutz der Mitarbeiter, Kunden und Partner ist STERN IMMOBILIEN besonders wichtig. Entsprechend hat sich die Gesellschaft organisatorisch so aufgestellt, dass z. B. durch die Möglichkeit der Heimarbeit eine größtmögliche Sicherheit bei der täglichen Arbeit gewährleistet ist.Über die STERN IMMOBILIEN AG:Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Wert. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung und der anschließende Verkauf von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Gesellschaft mit Sitz in Grünwald bei München ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com.Investor und Public Relations:edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Tel.: +49 - (0)69 - 905505-52 E-Mail: stern@edicto.de31.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: STERN IMMOBILIEN AG Nördliche Münchner Str. 31 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 96991812 Fax: +49 - (0)89 - 69388870 E-Mail: info@stern-immobilien.com Internet: www.stern-immobilien.com ISIN: DE000A13SSX4 WKN: A13SSX Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 1012197Ende der Mitteilung DGAP News-Service1012197 31.03.2020