adidas AG: adidas stoppt AktienrückkaufprogrammDGAP-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf adidas AG: adidas stoppt Aktienrückkaufprogramm31.03.2020 / 17:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNGHerzogenaurach, 31. März 2020AD-HOC: adidas stoppt AktienrückkaufprogrammAngesichts der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus hat der Vorstand der adidas AG entschieden, proaktiv einen konservativen Ansatz beim Liquiditätsmanagement zu verfolgen, um die finanzielle Flexibilität des Unternehmens im derzeitigen Umfeld zu erhalten.Nachdem das Unternehmen bereits am 17. März die diesjährige Tranche des mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms vorübergehend ausgesetzt hatte - unmittelbar nach Beginn der Einzelhandelsschließungen in Europa und Nordamerika - hat der Vorstand heute beschlossen, den Rückkauf von adidas Aktien für den Rest des Jahres formell zu stoppen. Infolgedessen wird das Unternehmen den Betrag von bis zu 1,0 Mrd. EUR, der ursprünglich für den Rückkauf eigener Aktien im Jahr 2020 vorgesehen war, nicht einsetzen.***Kontakte: Media Relations corporate.press@adidas.com Tel.: +49 (0) 9132 84-2352Investor Relations investor.relations@adidas.com Tel.: +49 (0) 9132 84-2920Weitere Informationen finden Sie unter adidas-group.com.31.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: +49 9132 84 0 Fax: +49 9132 84 2241 Internet: www.adidas-group.com ISIN: DE000A1EWWW0, US00687A1079, US00687P1049 WKN: A1EWWW, A0MNCC , 909676 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1012181Ende der Mitteilung DGAP News-Service1012181 31.03.2020 CET/CEST