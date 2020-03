Newron gibt Ergebnis der Generalversammlung bekannt Update zu Geschäftsentwicklung und klinischem EntwicklungsprogrammDGAP-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung Newron gibt Ergebnis der Generalversammlung bekannt Update zu Geschäftsentwicklung und klinischem Entwicklungsprogramm31.03.2020 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Newron gibt Ergebnis der Generalversammlung bekannt Update zu Geschäftsentwicklung und klinischem EntwicklungsprogrammAktionäre stimmen allen Traktanden der Generalversammlung 2020 zuErgebnisse der STARS-Studie im Rett-Syndrom unverändert in Q2 2020 erwartetBeginn der bevorstehenden neuen klinischen Studien verzögert sich voraussichtlich aufgrund der aktuellen COVID-19 PandemieMailand, Italien - 31. März 2020 - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron", SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass seine Aktionärinnen und Aktionäre allen Traktanden der Generalversammlung 2020 zugestimmt haben. Die Traktanden umfassten die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft per 31. Dezember 2019 und die Ernennung aller Mitglieder des Verwaltungsrates.Angesichts der aktuellen COVID-19-Pandemie gibt Newron heute auch ein Update zu seinen klinischen Aktivitäten sowie zur operativen Geschäftstätigkeit. Die Gesundheit und Sicherheit von Patienten, Pflegekräften sowie Mitarbeitern steht für Newron an erster Stelle und das Unternehmen hat als Reaktion auf die COVID-19-Situation proaktiv Maßnahmen ergriffen, um alle Beteiligten zu schützen und die Kontinuität der Geschäftsaktivitäten zu gewährleisten.Diese Pandemie führte dazu, dass eine Priorisierung in den Kliniken vorgenommen wurde und alle verfügbaren Fachkräfte in der Versorgung der COVID-19-Patienten arbeiten. Sonstige klinische Entwicklungsprogramme sind aktuell nicht im Fokus - eine ethisch und sozial verantwortungsbewusste Entscheidung, die Newron uneingeschränkt unterstützt. Das Unternehmen rechnet daher mit einer Verzögerung des Beginns seiner geplanten Studien mit Evenamide in Schizophrenie. Newron kann derzeit nicht vorhersagen, wie lange die COVID-19-Pandemie den Beginn seiner klinischen Studien verzögern wird. Das Unternehmen arbeitet jedoch weiter an den Vorbereitungen für den Start der Studien, damit diese durchgeführt werden können, sobald dies sicher möglich.Was die klinische STARS (Sarizotan Treatment of Apneas in Rett Syndrome) - Studie von Newron betrifft, so wurde die Studie im Dezember 2019 abgeschlossen und die klinische Datenbank bleibt geschlossen und verblindet. Nach dem Treffen mit der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) geht das Unternehmen weiterhin davon aus, der globalen Rett-Community und den Kapitalmärkten im zweiten Quartal 2020 die Top-Line-Ergebnisse dieser Studie mitteilen zu können. Newron hat sichergestellt, dass Patienten im Rahmen der Open-Label-Erweiterung der STARS-Studie uneingeschränkt Zugang zur Medikation haben, auf die sie angewiesen sind.Newron wird den Kapitalmarkt über alle relevanten Entwicklungen informieren.Über Newron Pharmaceuticals Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago(R) (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz, den USA, Australien, Kanada, Brasilien, Kolumbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Japan für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago(R)/Safinamide für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter www.newron.com

Important Notices This document contains forward-looking statements, including (without limitation) about (1) Newron' s ability to develop and expand its business, successfully complete development of its current product candidates, the timing of commencement of various clinical trials and receipt of data and current and future collaborations for the development and commercialization of its product candidates, (2) the market for drugs to treat CNS diseases and pain conditions, (3) Newron's financial resources, and (4) assumptions underlying any such statements. In some cases, these statements and assumptions can be identified by the fact that they use words such as "will", "anticipate", "estimate", "expect", "project", "intend", "plan", "believe", "target", and other words and terms of similar meaning. All statements, other than historical facts, contained herein regarding Newron's strategy, goals, plans, future financial position, projected revenues and costs and prospects are forward-looking statements. By their very nature, such statements and assumptions involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes described, assumed or implied therein will not be achieved. Future events and actual results could differ materially from those set out in, contemplated by or underlying the forward-looking statements due to a number of important factors. These factors include (without limitation) (1) uncertainties in the discovery, development or marketing of products, including without limitation difficulties in enrolling clinical trials, negative results of clinical trials or research projects or unexpected side effects, (2) delay or inability in obtaining regulatory approvals or bringing products to market, (3) future market acceptance of products, (4) loss of or inability to obtain adequate protection for intellectual property rights, (5) inability to raise additional funds, (6) success of existing and entry into future collaborations and licensing agreements, (7) litigation, (8) loss of key executive or other employees, (9) adverse publicity and news coverage, and (10) competition, regulatory, legislative and judicial developments or changes in market and/or overall economic conditions. Newron may not actually achieve the plans, intentions or expectations disclosed in forward-looking statements and assumptions underlying any such statements may prove wrong. Investors should therefore not place undue reliance on them. There can be no assurance that actual results of Newron's research programs, development activities, commercialization plans, collaborations and operations will not differ materially from the expectations set out in such forward-looking statements or underlying assumptions. Newron does not undertake any obligation to publicly up-date or revise forward looking statements except as may be required by applicable regulations of the SIX Swiss Exchange where the shares of Newron are listed. 