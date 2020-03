Schon vor einigen Tagen warnten wir vor der bevorstehenden Kurskorrektur beim deutschen Pharmaforscher BioNTech (WKN: A2PSR2). Andere Corona-Aktien bieten derzeit deutlich mehr Potenzial.

Das Unternehmen hat für heute einen Webcast angekündigt, in dem das Unternehmen die Geschäftszahlen für 2019 verkündet. Es wird allerdings erwartet, dass das Unternehmen auch Stellung zur Entwicklung von BNT162 - dem potenziellen Corona-Impfstoff - bezieht. Wir erwarten hier keine Wunder, schließlich benötigt ein Impfstoff entsprechende Entwicklungszeit. Schon kurzfristig erwarten wir dabei aber deutlich höhere Kurse für einen noch unentdeckten Corona-Geheimtipp.

Corona-Countdown in Mexiko City: Zündet jetzt eine Kursrakete?

Das noch junge Technologie-Unternehmen VSBLTY Groupe (WKN: A2PD8P) hatte im Bezug auf Corona bisher noch kein Anleger auf der Uhr. Heute dann der Paukenschlag: Das Unternehmen verkündete, gemeinsam mit der mexikanischen Regierung in Mexiko Stadt einen neuartigen Temperatur-Scanner in der öffentlichen Videoüberwachung der Stadt zu testen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Selbst in den fortschrittlichsten Industrieländern sind Corona-Tests immer noch Mangelware. Über die neuartige Technologie könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...