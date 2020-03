Hallo bei Bernecker Research,dass die Chinesen nun mit positiven Daten zur Wirtschaftslage überraschen war zu erwarten. Sie waren die frühen Verlierer, nun sind sie die frühen Gewinner. Und auch wenn hierzulande die Nachrichten mit Skepsis (oder ist es Neid?) gesehen werden, sollten sie mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen werden. Ganze 3 ½ Monate hätte dort also der Spuk angedauert, und es könnte ein Indiz dafür sein wie es in Europa oder in den USA ablaufen kann.Tipp: Damit rücken chinesische Aktien wieder in den Vordergrund! Einige US-Fonds, so z.B. Pinebridge Investments, haben in den letzten Tagen ihre Aktienquote chinesischer Werte deutlich hochgefahren, in der festen Überzeugung, dass bereits im April die Makrodaten für China deutlich besser ausfallen werden als erwartet. Die Schwerpunkte sollten dabei im Bereich 5G, Halbleiter und im Gesundheitswesen liegen denn hier tritt Peking aufs Gas. Und auch wenn chinesische Exporte sich vorerst nicht deutlich erholen werden können, so sollte die inländische Nachfrage ausreichen, um die Lücke zu verkleinern. Mutige Investoren - und wir zählen uns dazu - steigen jetzt schon einmal mit einer Anfangsposition ein und bauen schrittweise aus. Am besten mit einem ETF, um Einzelwerte kümmern wir uns später in unseren Börsenbriefen.

