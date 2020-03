ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Erholung am Dienstag fortgesetzt. Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 9.312 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 93,25 (zuvor: 81,29) Millionen Aktien.

Gestützt wurde die Stimmung von überraschend gut ausgefallenen chinesischen Wirtschaftsdaten, die sowohl für die Industrie wie auch für den Dienstleistungssektor schon wieder Wachstum anzeigten. "China zeigt als erstes Land, dass es ein Wirtschaftsleben nach der Coronakrise gibt", so Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC-Partner. Altmann sieht Chinas Wirtschaft schon wieder auf dem Weg zurück in die Normalität.

Auch aus den USA kamen am Nachmittag ermutigende Konjunkturdaten. Verbrauchervertrauen und Chicago-Einkaufsmanagerindex haben sich dort im März trotz der Krise nicht so stark eingetrübt wie befürchtet.

Hoffnung machte derweil auch der prozentuale Rückgang bei den Covid-19-Neuerkrankungen. So gibt es Szenarien der Universitäten Mainz und Hamburg, nach denen die Epidemie im Juni ihren Höhepunkt erreichen und bis August stark nachlassen könnte. Italien verzeichnete zuletzt trotz weiter hoher Opfer-Zahlen die geringste Zahl neuer Fälle in fast zwei Wochen.

Konjunkturzykliker, die Verlierer des Vortags, machten nun Boden gut. Adecco verbesserten sich um 3,7 Prozent und Lafargeholcim um 3,2 Prozent. ABB stiegen um 2,2 Prozent nach einem positiven Analystenkommentar. Die Citigroup rechnet während der Coronavirus-Krise aufgrund des Konzernumbaus und der daraus resultierenden starken US-Orientierung zwar kurzfristig mit einem drastischen Umsatzrückgang, dafür dürfte aber die Erholung danach deutlich stärker ausfallen als nach der Finanzkrise. Die Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung für ABB, wenn auch bei einem auf 21 Franken reduzierten Kursziel.

Für Richemont ging es um 1,8 Prozent nach oben. Swatch rückten um 2,5 Prozent vor. Für die beiden Unternehmen ist China ein wichtiger Absatzmarkt.

Swiss Re stiegen um 6,1 Prozent. Die Analysten der UBS hatten die Aktie des Rückversicherers auf "Buy" von "Sell" hochgestuft und das Kursziel auf 90 von 88,50 Franken erhöht. Auch andere Versicherer waren gefragt. Zurich gingen 3,3 Prozent höher aus dem Handel. Swiss Life verbesserten sich um 1,9 Prozent.

Bei Swisscom, die um rund 3 Prozent nachgaben, dürften die Anleger Gewinne mitgenommen haben, nachdem die Aktie am Montag wegen ihres defensiven Charakters stark gesucht war. Der Status als sicherer Hafen sei auch der Grund dafür, dass sich die Aktie während des Ausverkaufs an den Börsen vergleichsweise gut gehalten habe, sagten die Analysten von Jefferies. Sie sehen nicht mehr viel Potenzial in Swisscom und bekräftigten daher die Empfehlung "Hold" mit einem um 5 auf 465 Franken erhöhten Kursziel.

