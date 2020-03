Avenches, VD (ots) - Haemokinesis hat sich verpflichtet die Gesundheitsorganisationen und die Bevölkerung zu unterstützen. Dies im Bereich von Forschung, Entwicklung und Unterstützung von hochwertigen, verlässlichen, Laborsystemen im Bereich der Immunhämatologie und in der Notfallmedizin.Von einem Tag auf den anderen sind die Gewissheiten, die wir kannten, verschwunden und die Menschen wurden mit einer neuen Lebenserfahrung konfrontiert, die unsere Stärke auf die Probe stellt.Haemokinesis reagiert auf die Herausforderung des Coronavirus, indem es eines der weltweit umfassendsten COVID-19-Testkits beschafft und einen Bluttest für ABO Blutgruppen und des Rhesusfaktors für den Heimgebrauch anbietet.Haemokinesis ist stolz, eine breite Testreihe von Coronavirus Tests der Firma PCL (einige Tests bereits mit CE Markierung) für die Schweiz zu präsentieren.Ein spezielles Augenmerk ist dem COVID-19 IgG/IgM Rapid Gold Test zu widmen. Die Testresultate sind in nur 10 Minuten sichtbar und der Test, mit 100% Sensitivität, kann von jeder Gesundheitsfachperson durchgeführt werden. Rapid Gold ist für den qualitativen Nachweis von den Antikörpern IgG und IgM bestimmt, welche bei einer Infektion von COVID19 im menschlichen Serum, Plasma, venösem und kapillarem Blut ersichtlich sind.Des Weiteren, kann Haemokinesis eine komplette COVID-19 Testkit-Linie dank PCR, EIA und FIA zur Verfügung stellen.Unsere komplette Testkit-Produktelinie erlaubt es uns, das COVID-19 Virus in allen verschiedenen Stadien zu identifizieren.Haemokinesis hat zusätzlich den Blutgruppenschnelltest "GLIF" entwickelt. Dieser Test erlaubt es die korrekte Blutgruppe in nur einer Minute zu bestimmen - auch zu Hause.Warum kann es wichtig sein, die Blutgruppe in Bezug auf das Coronavirus zu bestimmen?Neueste Publikationen, kürzlich veröffentlicht von Wuhan (China), zeigen auf:"Zusammenfassend: Personen mit Blutgruppe A haben im Vergleich zu Nicht-A-Blutgruppen ein signifikant höheres Risiko, an COVID-19 zu erkranken, während Blutgruppe O im Vergleich zu Nicht-O-Blutgruppen ein signifikant geringeres Infektionsrisiko aufweisen.Für mehr Informationen betreffend unseren COVID-19 Tests und/oder dem Blutgruppentest, besuchen Sie unsere Website: www.haemokinesis-coronavirus.orgKontakt:Mr. Armin Koechli - Head of sales - ArminK@haemokinesis.com+41 79 947 29 95Original-Content von: DAY medical SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074942/100845429