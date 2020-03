Drägerwerk ist ein waschechter Corona-Profiteur. Mit dem gestiegenen Bedarf an Schutzausrüstung hat sich der Kurs seit Aufflammen der Krise verdoppelt. Jetzt vermeldet der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern einen neuen Großauftrag für die Lieferung von Atemschutzmasken in die USA.Drägerwerk soll FFP2-Masken mit einem Wert im höheren zweistelligen Millionenbereich an das US-Gesundheitsministerium liefern. Die Schutzmasken werden ab September innerhalb von 18 Monaten ausgeliefert.FFP ist die ...

