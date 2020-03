Die Preisnachlässe für Goldkäufer in Indien sind derzeit auf dem Rückzug. Verwunderlich ist dies nicht angesichts des staatlich verordneten, dreiwöchigen Lockdowns, der die Handelsgeschäfte eingefroren hat.Der Kauf von Gold in Indien beinhaltet eine Importsteuer in Höhe von 12,5 % sowie eine Goods & Service Tax (GST) von 3 %, die der Mehrwertsteuer entspricht.Die Händler physischen Goldes sehen sich dabei in einer Zwickmühle, da der Bedarf nach Anlagen mit dem Charakter eines sicheren Hafens zwar vorhanden ist. Allerdings ist diese Ausnahmesituation durch die Ausgangssperre auch nicht repräsentativ für die mittelfristigen Perspektiven.Die Abschläge für Gold steigen dabei allerdings auf den höchsten Stand seit September 2019 und erreichten 48 Dollar je Feinunze.

