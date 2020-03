Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Das Kieler Institut für Weltwirtschaft korrigierte am 19.3. seine Frühjahrsprognose nach unten. Die deutsche Wirtschaft wird demnach in diesem Jahr mit einem BIP-Verlust zwischen 4,5 und 9% rechnen müssen. Damit ist die Rezession offiziell. Aus Sicht der Investoren wirft der brutale Rückgang die Frage auf, wie man die Abwärtswelle vermeiden kann. Tragische Einbrüche ergeben spannende Chancen. Hier einige Schlussfolgerungen für Anleger in Zeiten von COVID-19. ...

