Nicht nur die Corona-Krise, auch der Wechsel hin zur E-Mobilität und die strengeren CO2-Grenzwerte der Europäischen Union stellen die deutschen Autobauer vor große Herausforderungen. DER AKTIONÄR zeigt, wie BMW die aktuelle Situation meistern will. Aktuell herrscht in den deutschen Produktionswerkenvon BMW Stillstand. Durch den Produktionsstopp will das Unternehmen seinen Beitrag zur Bekämpfung der aktuellen Corona-Krise leisten.Auch für die Arbeitnehmer sollen die Belastungen während der Kurzarbeitsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...