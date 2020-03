Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Yuyu Pharma (CEO Robert Wonsang Yu, KRX 000220) hat ein neues Enterprise Resource Planning (ERP)-System eingeführt, das Managementbedingungen in Echtzeit darstellt und das Systemmanagement für eine effizientere Entscheidungsfindung verbessert.Die Entwicklung des neuen ERP-Systems dauerte über 1 Jahr. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Integration von ERP-Systemen, und zwar nicht nur von Yuyu Pharma, sondern auch von Yuyus Partnern wie z. B. Yuyu Teijin Medicare.Das neue ERP-System integriert Daten aus dem Vertrieb, der Fertigung, dem Einkauf, der Qualitätskontrolle, der Finanzabteilung und der Personalabteilung in Echtzeit-Links, um eine effektivere Kosten- und Gewinnanalyse zu ermöglichen. Detaillierte Daten zu den einzelnen Aktivitäten, wie z. B. klinische Studien, Praxiserfahrungsberichte und akademische Symposien werden unterteilt und die Kosten für jede Aktivität werden automatisch und detailliert mit dem Mitteleinsatz abgeglichen. Dies erleichtert die Verwaltung von und Berichterstellung für Posten nach Klassifizierungen."Das ERP-System bietet uns aufschlussreichere und sicherere Methoden zur Datenverwaltung. Wir können die Prozesse im gesamten Unternehmen untersuchen und diese Erkenntnisse für unsere Entscheidungsfindung nutzen. Wir werden unser System weiterhin ausbauen, um in der heutigen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben", sagt CEO Robert Yu.Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein 1941 gegründetes Pharmaunternehmen, das in der Herstellung, im Vertrieb und im Marketing von Pharmaprodukten, Medizingeräten und medizinischen Nahrungsmitteln in Südkorea und in Südostasien tätig ist. Yuyu Pharma konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung einer vergrößerten Prostata und des Sicca-Syndroms (trockenes Auge).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1139050/Yuyu.jpgPressekontakt:Sean Yoon82-2-6972-9127hjyoon@yuyu.co.krOriginal-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135284/4561488