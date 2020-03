Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Esslingen am Neckar (pta058/31.03.2020/21:30) - Nach dem heute vorläufig aufgestellten, bisher ungeprüften Jahresabschluss der Private Assets AG, Esslingen, beläuft sich das Jahresergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres 2019 nach Steuern auf EUR -210.811 (Vorjahr: EUR 145.779). Das Eigenkapital der Gesellschaft zum Bilanzstichtag 2019 beläuft sich nach dieser Rechnung auf EUR 4.758 (Vorjahr: EUR 215.569).



Trotz gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierten Verwaltungskosten ist unter Einbeziehung der laufenden Aufwendungen das Eigenkapital der Private Assets AG aufgebraucht. Die Gesellschaft finanziert sich derzeit über die teilweise Stundung von Forderungen und befindet sich darüber hinaus in laufenden Gesprächen mit den bestehenden Darlehensgebern.



Zur Wiederherstellung eines positiven Eigenkapitals prüfen Vorstand und Aufsichtsrat derzeit Möglichkeiten einer Barkapitalerhöhung. Als Voraussetzung für die Zeichnungsbereitschaft der Aktionäre ist zur vorherigen Herstellung einer Bilanzstruktur, die die tatsächlichen Vermögensverhältnisse der Private Assets AG widerspiegelt, eine entsprechende umfangreiche Kapitalherabsetzung notwendig. Diesbezügliche konkrete Beschlüsse wurden bisher noch nicht gefasst.



Nach Vorlage des testierten Abschlusses und dessen Feststellung durch den Aufsichtsrat, wird die Gesellschaft eine Hauptversammlung vorbereiten, die die notwendigen Beschlussvorlagen für die Durchführung einer Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung beinhalten wird. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen für Versammlungen infolge der Corona-Pandemie kann derzeit noch kein konkreter Termin für die Durchführung der Hauptversammlung genannt werden.



Esslingen, den 31.03.2020



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Private Assets AG Adresse: Innere Brücke 7, 73728 Esslingen am Neckar Land: Deutschland Ansprechpartner: Claus Dieter Hermanni Tel.: +49 0711 50495433 E-Mail: info@private-assets-ag.de Website: www.private-assets-ag.de



ISIN(s): DE0006051139 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1585683000767



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2020 15:30 ET (19:30 GMT)





PRIVATE ASSETS AG-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de