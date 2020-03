Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - National Airlines Boeing 747-400 Frachtflugzeuge starten zu extrem wichtigen COVID-19 Flügen weltweit, um umgehend dringend benötigte COVID-19 Labortestmaterialien und Schutzbekleidung zu liefern.Orlando, Florida: Angesichts der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des tödlichen Coronavirus treten Behörden aus allen Ländern gegeneinander an, um die dringend benötigten Masken, medizinischen Handschuhe und anderes Material für die Katastrophenhilfe zu bekommen. In diesen schweren Zeiten steht National allen unerschüttert zur Seite, indem es dafür sorgt, dass die Lieferketten aufrechterhalten werden und gleichzeitig wichtige Passagierflüge abgewickelt können.Zu den zahlreichen Hilfseinsätzen, an denen National Airlines beteiligt war, zählt auch der jüngste Flug nach Mumbai, Indien, bei dem eines der Boeing 747-400 Frachtflugzeuge COVID-29 Labortestmaterial für COVID-19-Tests ans Ziel beförderte. Indien, das in Bevölkerungszahlen zweitgrößte Land der Welt, hat soeben eine vollständige Ausgangssperre verhängt, um die Verbreitung des tödlichen Virus einzudämmen.National hat bereits mehrere Hilfseinsätze durchgeführt und wurde mit zahlreichen weiteren von Indien, Europa und China ausgehenden Flügen in die USA beauftragt, um Arzneimittel und andere medizinische Versorgungsgüter zu liefern. Chris Alf, Vorstandsvorsitzender von National, sagt: "Wir sind unseren Mitarbeitern zu Hochachtung verpflichtet, insbesondere den Crews, die Außergewöhnliches leisten und die Verantwortung übernehmen, international unterwegs zu sein, um medizinische Versorgung und Hilfsmaterial zu liefern und sich bereitwillig den Herausforderungen stellen, denen wir alle dieser Tage ausgesetzt sind. Die Lieferungen von COVID-19 Labortestmaterial und Schutzbekleidung stehen unter großem Zeitdruck, und unser großartiges Team bewerkstelligt dies zeitnah."Die US-amerikanische Fluglinie National Airlines betreibt weltweit eine Flotte aus B747-400 Frachtflugzeugen und A330 und B757 Passagierflugzeugen.www.GoNational.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1139828/National_Air_Cargo_Group.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/57215/national_airlines_logo.jpgPressekontakt:Joe Battenjbatten@NationalAirlines.comOriginal-Content von: National Air Cargo, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134154/4561501