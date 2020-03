Am 25. März 2020 wurden die Gewinner der Edison-Awards bekannt gegeben. Die App "Battery Condition Annunciator" von NEC Energy Solutions (NEC) erhielt für die angewandte Technologie in der Kategorie Bedrohung, Verteidigung und Sicherheit Bronze.

Die App "Battery Condition Annunciator" verfolgt als Mobilapp einen ganz neuen Ansatz und soll beim Beheben von Sicherheitsproblemen in Akkusystemen helfen. So kann Feuerwehr- und Notfallpersonal die Situation dank Automatisierung und Fernsteuerung von sicherer Distanz aus beurteilen. Häufig ist unklar, aus welcher Quelle die Gefahr im Akku stammt; die App zeigt genau, was im System geschieht und wie am besten vorzugehen ist.

Die App "Battery Condition Annunciator" spart Zeit und Geld und rettet Leben. NEC möchte mit dieser Anwendung auch andere Energiespeicherintegratoren dazu inspirieren, den Fokus auf Sicherheit zu legen.

Unter den nominierten Einträgen, also den besten innovativen Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen des Jahres 2020, wurde die App "Battery Condition Annunciator" durch ein Panel aus über 3.000 führenden Geschäftsleuten aus der ganzen Welt ausgewählt. "Nach gründlicher Prüfung würdigen die Preisrichter der Edison-Awards die App "Battery Condition Annunciator" als wegweisender Innovation, die sich von den besten neuen Produkten und Dienstleistungen ihrer Kategorie abhebt", so Frank Bonafilia, Executive Director der Edison-Awards.

"Wir fühlen uns geehrt, diesen Edison-Award für unsere innovativen Akkusicherheitsfunktionen zu erhalten", so Steve Fludder, CEO von NEC Energy Solutions. "Ich kenne mich mit dem Vermächtnis Thomas Edisons recht gut aus und freue mich deshalb besonders, dass unser Team von NEC Energy Solutions einen durch diesen legendären Erfinder inspirierten Preis erhält."

Über die Edison-Awards: Bei den Edison-Awards handelt es sich um den begehrtesten Innovationspreis der Welt. Mit ihnen werden seit 1987 die besten Innovationen und Erfinder/-innen gewürdigt. Weitere Informationen zum vollständigen Programm der Edison-Awards und eine Auflistung der Preisträger/-innen der Vorjahre finden Sie unter www.edisonawards.com.

Über NEC Energy Solutions

NEC Energy Solutions entwirft, produziert und integriert smarte Energiespeicherlösungen für das Elektrizitätsnetz und Anwendungen mit kritischem Strombedarf. Die Energiespeichersysteme im Megawattbereich und Kontrollsysteme sorgen für mehr Stabilität im Netz und maximieren gleichzeitig die Erzeugung erneuerbarer Energien; in der Telekommunikation, in Datenzentren und anderen industriellen Anwendungen sind die leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkusysteme herkömmlichen Bleiakkus bei robusten, kritischen Stromanwendungen überlegen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.neces.com.

NEC ist ein eingetragenes Warenzeichen der NEC Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Andere in der vorliegenden Pressemitteilung erwähnten Produkt- oder Dienstleistungsmarken sind die Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

©2020 NEC Corporation

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200331005828/de/

Contacts:

Presse:

NEC Energy Solutions

Chris Lawson, clawson@neces.com, +1-508-497-7268