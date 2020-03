Bedeutende Investitionsanreize für das Chvaletice Manganprojekt von Euro Manganese durch das Industrie- und Handelsministerium der Tschechischen Republik genehmigt





Euro Manganese hat Anspruch auf Steuergutschriften in Höhe von 470,3 Millionen CZK (ca. 27 Millionen CAD)

VANCOUVER, British Columbia, March 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) ("EMN" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sein Antrag auf bestimmte Investitionsanreize für das Chvaletice Manganprojekt (das "Projekt"), über den das Unternehmen erstmalig in seiner Pressemitteilung vom 14. August 2019 berichtet hatte, vom Ministerium für Industrie und Handel der Tschechischen Republik genehmigt wurde.

Diese Investitionsanreize werden in Form von Körperschaftssteuergutschriften der Tschechischen Republik für förderungswürdige Vermögenswerte des Projekts gewährt, die von der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mangan Chvaletice s.r.o. ("Mangan"), erworben werden sollen. Ausgehend von anrechenbaren Vermögenswerten von ca. 2,4 Mrd. CZK (ca. 137 Mio. CAD) würden sich solche Steuergutschriften auf ca. 470,3 Mio. CZK (ca. 27 Mio. CAD) belaufen. Diese Steuergutschriften gehen über die normale steuerliche Abschreibung solcher förderungswürdigen Vermögenswerte hinaus und werden auf die tschechische Körperschaftssteuer angerechnet, die Mangan ansonsten auf die durch das Projekt erzielten Einkünfte zu zahlen hätte.

Marco Romero, President und CEO von EMN, sagte dazu: "Wir sind dankbar über diese wertvolle Unterstützung, die uns von der tschechischen Regierung angeboten wurde, und fühlen uns sehr ermutigt. Trotz der turbulenten Zeiten, die die Welt derzeit durchlebt, ist unser Team entschlossen und macht mit unserem bedeutenden Chvaletice Manganprojekt an allen wichtigen Fronten weiterhin ausgezeichnete Fortschritte. Wir erwarten, dass wir Europas einziger Primärproduzent von hochreinen Manganprodukten werden, zur einer Zeit, in der diese nachhaltig produzierten Batterierohstoffe von der schnell wachsenden europäischen Elektrofahrzeugindustrie am dringendsten benötigt werden.

