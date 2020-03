(neu: HSBC)



PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Banken folgen der Aufforderung der EZB und streichen die Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Nach Societe Generale und Barclays teilte am späten Dienstagabend auch die britische HSBC entsprechendes mit.



Die Societe Generale streicht die Dividende für 2019. An der Hauptversammlung am 19. Mai hält die französische Großbank fest.



Die britische Barclays-Bank will ihren Aktionären im laufenden Jahr ebenfalls keine Dividenden zukommen lassen. Das gelte sowohl für die Ganzjahresausschüttung als auch für Zwischendividenden. Auch auf Aktienrückkäufe werde die Bank verzichten.



HSBC strich die vierte Zwischendividende für 2019. Außerdem müssen die Aktionäre bis Ende des laufenden Jahres auf entsprechende Ausschüttungen verzichten./fba/he/he