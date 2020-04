Weil die Corona-Krise die Startup-Szene besonders hart trifft, hat Finanzminister Olaf Scholz zusätzlich zu bestehenden Hilfspaketen zwei Milliarden Euro in Aussicht gestellt.Um Startups gegen die Corona-Krise zu wappnen, hat Finanzminister Olaf Scholz ihnen heute ein Hilfspaket in der Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das Geld soll zusätzlich zu den bestehenden Programmen fließen. "Wir wollen, dass diese jungen, innovativen Unternehmen für unser Land erhalten bleiben", so der Vizekanzler bei einer Pressekonferenz mit dem bayerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...