von Stephan Bauer, Euro am SonntagAuch bei Shop Apotheke ist es eine Ausnahmesituation. "Wir eilen derzeit von Auftragsrekord zu Auftragsrekord und operieren nahe an unserer Kapazitätsgrenze", sagt Stefan Feltens, Chef der größten europäischen Internet-Apotheke gegenüber €uro am Sonntag. Die Ware des Onlinekonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...