WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht sich selbst trotz der düsteren Aussichten in der Corona-Krise als Aufmunterer für die Nation. "Ich bin ein Cheerleader für das Land", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. "Ich will den Menschen Hoffnung geben." Er sei ein positiver Mensch, kein negativer.



Es sei leicht, in der aktuellen Lage negativ eingestellt zu sein. Die nächsten zwei oder drei Wochen könnten die härtesten werden, die das Land je erlebt habe, mahnte er. "Wir werden Tausende Menschen verlieren", sagte Trump. "Wir verlieren hier potenziell mehr als man in einem Land in Weltkriegen verliert." Da sei nichts Positives dran. "Aber ich will den Menschen Hoffnung geben." Die Regierung habe in der Krise bislang einen "fantastischen Job" gemacht.



Der Präsident reagierte mit seinen Äußerungen auf die Frage, ob er die amerikanische Bevölkerung angesichts der Ausbreitung des Coronavirus anfangs zu lange in Sicherheit gewogen habe. Trump hatte zu Beginn auf Beschwichtigung gesetzt und erklärt, die Gefahren durch das Virus würden übertrieben dargestellt. Zuletzt änderte er seine Tonlage aber deutlich und stimmte die Amerikaner mit eindringlichen Worten auf harte und schmerzhafte Zeiten ein./jac/cy/DP/zb