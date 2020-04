Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REAL - Kaufland und Edeka haben Verträge über die Übernahme von 141 Real-Märkten abgeschlossen. Damit haben der Investor SCP, der Real von Metro übernommen hat, und sein Partner X+Bricks für mehr als die Hälfte der SB-Warenhäuser einen neuen Betreiber gefunden. Das Kartellamt muss die Verkäufe noch genehmigen. (Handelsblatt S. 17)

ADO PROPERTIES - Durch die Fusion der Ado Properties SA mit der Adler Real Estate AG entsteht ein Konzern mit rund 75.000 Wohnungen und einer Bewertung von 8,6 Milliarden Euro. Doch stellt die Pandemie auch die Immobilienmanager vor große Probleme, die Boomzeiten sind vorerst vorbei. Die Pandemie sei eine "Herausforderung für Wohnimmobilienunternehmen", sagt Maximilian Rienecker, Co-CEO der neuen kombinierten Gesellschaft Adler Real Estate Group mit Sitz in Berlin. "Allerdings erwarten wir, dass dieses Marktsegment im Vergleich zu Gewerbeimmobilien deutlich weniger stark betroffen sein wird." Das gelte auch für Bankfinanzierungen: "Hier spüren wir derzeit keine Probleme." (Handelsblatt S. 28)

BERLIN HYP - Die Berlin Hyp ist in ertragsstarker Verfassung in die Coronakrise gegangen. Der zur Sparkassengruppe gehörende gewerbliche Immobilienfinanzierer konnte sein Neugeschäft 2019 um 20 Prozent steigern. Gleichzeitig sank zwar das Betriebsergebnis deutlich, es vergleicht sich allerdings mit zwei Ausnahmejahren, die unter anderem von der Auflösung von Risikovorsorge geprägt waren. "Unsere Erwartungen wurden übertroffen, sowohl was das Neugeschäft als auch was das Ergebnis angeht", sagt der Vorstandsvorsitzende Sascha Klaus. In diesem Jahr droht nun als Folge der Coronakrise ein Kontrastprogramm. Büroimmobilien würden aber auch in Zukunft gebraucht, glaubt Klaus. (Börsen-Zeitung S. 2)

