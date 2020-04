NFON AG: Rückenwind für Cloudtelefonie und Fortsetzung des Wachstumskurses in 2020 erwartetDGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis NFON AG: Rückenwind für Cloudtelefonie und Fortsetzung des Wachstumskurses in 2020 erwartet01.04.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsNFON AG: Rückenwind für Cloudtelefonie und Fortsetzung des Wachstumskurses in 2020 erwartet- Vorläufige Zahlen und Prognose bestätigt- Umsatz wächst um 33 % auf 57 Mio. Euro, Anteil wiederkehrender Umsätze bei 84 %- Deutsche Telefon Standard GmbH weiter erfolgreich integriert und Expansionsstrategie in Europa planmäßig fortgesetzt- Erweiterung des Produktportfolios verbessert Integration mit modernen digitalen Arbeitsumgebungen- Anstieg auf rund 450.000 Seats unterstreicht Attraktivität der Produkte und legt Basis für weiteres Wachstum- 2020: Fortsetzung des hohen organischen Wachstumstempos der letzten Jahre erwartet- Ausbreitung von COVID-19 gleichermaßen Herausforderung als auch ChanceMünchen, 1. April 2020 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), bestätigt die gute Geschäftsentwicklung 2019. Auf Basis finaler, testierter Zahlen erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 um 32,7 % auf 57,1 Mio. Euro (Vorjahr: 43,0 Mio. Euro). Die wiederkehrenden Umsatzerlöse konnten von 34,6 Mio. Euro im Vorjahr sogar um 38,9 % auf 48,1 Mio. Euro gesteigert werden. Der Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz liegt bei 84,1 % (Vorjahr: 80,4 %). Wesentlicher Treiber des erzielten Umsatzwachstums ist die kontinuierlich zunehmende Anzahl der beim Kunden betriebenen Nebenstellen ("Seats"). Die Zahl der Seats erhöhte sich auch dank der Übernahme der Deutschen Telefon Standard (DTS) gegenüber dem Vorjahr um 40,2 % auf rund 449.711 (Vorjahr: 320.728). Diese positive Entwicklung unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells und die nachhaltige Attraktivität der Produkte und Services der NFON AG.Strategisch stand 2019 die Integration der zu Jahresbeginn zugekauften DTS, die Weiterentwicklung der Kunden- und Partnerbasis, die Internationalisierung sowie die Weiterentwicklung des UCaaS-Produktportfolios ("Unified communications as a service") im Vordergrund. In allen diesen Bereichen konnte NFON wichtige Meilensteine erreichen. Insbesondere wurde auch die Weiterentwicklung des Produktportfolios vorangetrieben und die neuen Produkte NCTI Pro und Nvoice for Microsoft Teams eingeführt. Diese integrieren die Telefonielösungen der NFON nahtlos in moderne, digitale Arbeitsumgebungen. Die stetige Weiterentwicklung der Produkte ist für den langfristigen Erfolg unabdingbar. Um die Kapazitäten in diesem Bereich auszubauen, wurde zum Jahresende die Softwareagentur Onwerk GmbH übernommen. Damit erhielt NFON Zugang zu einem eingespielten erfahrenen Entwicklungsteam, das die bestehenden Teams des Unternehmens ergänzt.Hans Szymanski, CEO und CFO der NFON AG: "Wir haben 2019 wichtige Meilensteine erreicht, die die Grundlage für weiteres Wachstum sind. Die aktuelle wirtschaftliche Situation verstehen wir gleichermaßen als Herausforderung und Chance. In der digitalisierten, globalisierten Wirtschaft sind Flexibilität und Mobilität entscheidend, um im Wettbewerb zu bestehen. Unternehmen müssen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Voraussetzungen schaffen, dass diese Ideen auch täglich gelebt werden können. Wie wichtig das ist, hat die derzeitige Entwicklung allen Unternehmen noch einmal deutlich gemacht. Aber sie zeigt auch, welche Chancen in der Digitalisierung liegen. Für uns als einzigen paneuropäischen Anbieter ist dies weiterer Rückenwind. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation: Einfachheit, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit. Dies, gemeinsam mit unserem sehr hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, ist gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unwägbarkeit ein wirkliches Asset. Daher blicken wir auch weiterhin zuversichtlich in die Zukunft."Für das Jahr 2020 erwartet der Vorstand eine Wachstumsrate zwischen 22 % und 26 % bei den wiederkehrenden Umsätzen. Das hohe organische Wachstumstempo der letzten Jahre wird damit beibehalten. Unberücksichtigt sind dabei zusätzliche Wachstumsimpulse aus möglichen M&A-Aktivitäten. Wie schon im vergangenen Geschäftsjahr 2019 plant der Vorstand mit einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz zwischen 80 % und 85 %. Hinsichtlich der Seats wird für 2020 ein Wachstum zwischen 20 % und 24 % und damit auch ein Anstieg des Gesamtumsatzes im Vergleich zum Vorjahr erwartet.Diese Prognose berücksichtigt nicht abschließend die Auswirkungen der Ausbreitung von COVID-19, da diese zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht quantifizierbar sind. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass es keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der NFON AG durch den Ausbruch des Corona-Virus' geben wird. Sollte es in Folge der weltweit durchgeführten Maßnahmen zu einer Rezession, verbunden mit Insolvenzen kommen, kann dies zu Umsatzeinbußen für die NFON-Gruppe führen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass sich bei Kunden Entscheidungen verzögern. In der Folge könnten die Seat-Neugewinne hinter den genannten Erwartungen zurückbleiben. Dem gegenüber können jedoch auch zusätzliche Nachfrageimpulse entstehen, da Kunden vermehrt auf Home-Office umstellen. Zum einen verschieben Bestandskunden ihre Tätigkeit ins Home-Office und fragen deswegen nicht nur vermehrt die Telefonie, sondern auch die Möglichkeit der Telefonkonferenz nach. Zum anderen bekommt NFON auch Nachfragen von Interessierten, die bisher noch keine Lösung haben, mit der sie flexibel Home-Office-Arbeitsplätze einrichten können.Hans Szymanski: "Für NFON sind aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 sowohl negative als auch positive Effekte möglich. Grundsätzlich gilt, dass das Geschäftsmodell der NFON-Gruppe aufgrund des hohen Anteils an wiederkehrenden Umsätzen eine gewisse Robustheit gegenüber Marktschwankungen aufweist."Ab heute steht der vollständig testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2019 im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Ergänzend beschäftigt sich die neue Ausgabe von Clouds ausführlich mit den Themen Digitalisierung und digitale Transformation: "Kultur, Haltung oder nur Technik". https://content.nfon.com/de/clouds-magazin Besuchen Sie NFON gerne auch online unter https://corporate.nfon.com/de/, wir freuen uns über Ihr Feedback!Die Web-Telefonkonferenz zur Vorstellung der Zahlen findet am 1. April 2020 um 12:00h statt. Einwahldaten stehen auf der Webseite unter https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2019 im Überblick:Mio. EUR 2019 2018 Verän-- Q4 2019 Q4 2018 Verän-- derung derung Gesamtumsatz 57,1 43,0 32,7 % 15,7 11,8 32,9 % Wiederkehrende 48,1 34,6 38,9 % 13,0 9,3 39,7 % Umsätze Anteil 84,1 % 80,4 % 83,1 % 79,0 % wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz Nicht-wiederkehren- 9,1 8,4 7,3 % 2,6 2,5 6,8 % de Umsätze Anteil 15,9 % 19,6 % 16,9 % 21,0 % nicht-wiederkehren- der Umsätze am Gesamtumsatz ARPU blended (EUR) 9,64 9,92 -2,8 % Seats (Anzahl) 449.711 320.728 40,2 % 449.711 320.728 40,2 % EBITDA -7,0 -7,8 n/a -1,4 -1,2 n/a Bereinigtes EBITDA -5,1 -1,2 n/a -0,9 -1,2 n/a Kontakt Investor RelationsNFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.comMedienkontakteNFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.comÜber die NFON AGDie NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 40.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. https://corporate.nfon.com/de/ Sprache: Deutsch Unternehmen: NFON AG Machtlfinger Straße 7 81379 München Deutschland Telefon: +49 89 453 00 0 E-Mail: info@nfon.com Internet: www.nfon.com ISIN: DE000A0N4N52 WKN: A0N4N5