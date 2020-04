Es gibt noch keine zuverlässigen Informationen darüber, wie sich die Araber und Russen einigen können, aber: Beide benötigen einen deutlich höheren Preis um etwa 50 bis 60 $ das Barrel als Richtwert. Also wird sich der Kurs in kleinen Schritten diesem Preis annähern.



