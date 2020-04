NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 25 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Kochboxenversenders habe die Steigerungen geliefert, die er erwartet habe und auch für nachhaltiges langfristiges Wachstum gebe es viele Argumente, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinzu komme eine nach wie vor recht günstige Bewertung./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 22:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 00:15 / GMT



DE000A161408

