EQS Group-Media / 2020-04-01 / 07:00 *Pressemitteilung* *u-blox übernimmt IoT Communication-as-a-Service Provider Thingstream* *Thingstream erweitert das Angebot für Datenmehrwertdienste von u-blox mit einer durchgängigen IoT-Konnektivitätslösung und bereitet so den Weg zu einer einzigartigen "Silicon-to-Cloud" Lösung* *Thalwil, Schweiz - April 1, 2020 -* u-blox (SIX:UBXN, OTC:UBLXF), ein weltweit führender Anbieter von Positionierungs- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, hat heute die Übernahme der Firma Thingstream bekannt gegeben. Thingstream bietet eine umfassende, auf dem Industriestandard MQTT-Protokoll basierende End-to-End-Lösung für globale IoT-Konnektivität. Das Produkt wird als "As-a-Service" angeboten, was den Kunden vorhersehbare Kosten und eine bedarfsgerechte Skalierbarkeit bietet. MQTT, die Abkürzung steht für Message Queuing Telemetry Transport, hat sich mit MQTT-SN, das auf die Bedürfnisse von Sensornetzwerken zugeschnitten ist, zu einem weit verbreiteten Datenübertragungsprotokoll im Internet der Dinge entwickelt. MQTT wurde für Anwendungen in Umgebungen entwickelt, die sich durch geringen Stromverbrauch und kleine Bandbreite auszeichnen. MQTT überträgt Nachrichten von einem Gerät zu einem oder mehreren anderen Geräten über die Thingstream-Vermittlungseinheit. Um eine zuverlässige Kommunikation von Maschine zu Maschine zu gewährleisten, können die Benutzer die Dienstqualität auf die spezifischen Anforderungen ihrer Anwendungen einstellen. Der MQTT Anywhere-Service von Thingstream bietet Datenübertragungen in mehr als 600 Telekommunikationsnetzwerken in 190 Ländern, ohne dass ein mobiler Datenplan erforderlich ist. Die MQTT-SN-Nachrichten werden über 2G-, 3G-, LTE- und LTE-M-Netze übertragen. "Die Übernahme von Thingstream und ihrer Plattform beschleunigt den Eintritt von u-blox in eine neue Dimension unseres Dienstleistungsgeschäfts, nämlich die u-blox IoT Sphäre, welche Kunden eine zuverlässige, intelligente und sichere Lösung zur Verbindung von Sensordaten mit ihrer Cloud-Anwendung bietet", sagte Thomas Seiler, CEO von u-blox. "Unsere Kunden können sich somit auf die Skalierung ihres Unternehmens konzentrieren, anstatt sich mit der Komplexität einer Konnektivitätsplattform und der Aufrechterhaltung des Datenflusses beschäftigen zu müssen." Die Optimierung der Betriebskosten und die Verwaltung einer zuverlässigen und sicheren End-to-End-Lösung ist entscheidend für den Erfolg jeder IoT-Lösung. Die Integration von Thingstream und ihrer Plattform erweitert das Angebot von u-blox perfekt, um den Kunden das robusteste Serviceangebot auf dem Markt zu bieten, das durch hohe Funktionalität, sichere Konnektivität und vollständigen lebenslangen Support besticht - kurz gesagt, um die drahtlose Kommunikation und Lokalisierung zu vereinfachen. Das eingespielte Team von Thingstream mit 26 Mitarbeitern bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Telekommunikationsdienste und IoT ein und wird die Funktionen von u-blox in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Verkauf und Marketing ideal ergänzen. Das Unternehmen wurde zu einem Preis von CHF 10 Millionen zuzüglich einiger aufgeschobener Beträge zur Mitarbeiterbindung erworben. Die Übernahme wurde erfolgreich abgeschlossen. *Über u-blox* Die Schweizer u-blox AG (SIX: UBXN) ist ein führender Anbieter von Modulen und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung für den Automobil-, Industriegüter- und Konsumgütermarkt. Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und drahtlos in Mobilfunknetzen und über Kurzstrecken zu kommunizieren. Mit einem breiten Portfolio an Chips, Modulen und einem wachsenden Ökosystem an Produkten, die Datendienste unterstützen, ist u-blox einzigartig positioniert und ermöglicht seinen Kunden, schnell und kostengünstig innovative Lösungen für das Internet der Dinge zu entwickeln. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien und den USA ist u-blox auch global präsent. Besuchen Sie uns auf Facebook [1], Google+ [2], LinkedIn [3], Twitter @ublox [4] und YouTube [5] *Ansprechspartner bei u-blox:* Gitte Jensen, Investor Relations Tel. +41 44 722 7486 gitte.jensen@u-blox.com *u-blox AG* Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Tel. +41 44 722 74 44 Fax +41 44 722 74 47 info@u-blox.com www.u-blox.com [6] *Über Thingstream* Thingstream ist ein führender Anbieter von Connectivity-as-a-Service für das Internet der Dinge (IoT) Anwendungen. Die intelligente globale Konnektivitätsplattform von Thingstream bietet eine energiesparende, kostengünstige, allgegenwärtige IoT-Konnektivität über MQTT und funktioniert bereits heute in über 190 Ländern. Die sichere, sofort einsatzbereite IoT-Konnektivitätslösung nutzt sowohl das weltweit verfügbare Telekommunikationsnetzwerk als auch die private LoRaWAN-Implementierung, um eine sofortige, globale IoT-Konnektivität zu bieten, die kein anderer Anbieter von Konnektivitätslösungen mit geringem Stromverbrauch heute bieten kann. Thingstream hat sich darauf spezialisiert, die IoT-Konnektivität zu vereinfachen, die Kosten und die betrieblichen Gemeinkosten bei der Bereitstellung eines intelligenten Netzwerks verbundener Dinge zu reduzieren. Thingstream hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Südafrika. Für weitere Informationen besuchen Sie https://thingstream.io [7]. Besuchen Sie uns auf Facebook [8], LinkedIn [9], Twitter [10], and YouTube [11] *Ansprechspartner bei Thingstream:* Philipp Bolliger, CEO Thingstream Telefon: +41 79 329 21 90 Email: philipp.bolliger@thingstream.io Emittent/Herausgeber: u-blox AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: u-blox AG Zürcherstrasse 68 8800 Thalwil Schweiz Telefon: +41 44 722 74 44 Fax: +41 44 722 74 47 E-Mail: info@u-blox.com Internet: www.u-blox.com ISIN: CH0033361673 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1011513 Ende der Mitteilung EQS Group-Media 1011513 2020-04-01 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=99a4054bbe8b8f79fe108c7fb69c46c3&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 2: https://plus.google.com/+ublox1 3: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c5371f4ad8d82f61c776d77f48ce07b0&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 4: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=038d74f8156865bcb765057e289aaee2&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 5: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=60b9c5e734211f8da674a8446391f2e3&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 6: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=256f069e036a5474c49d5c69641f7ad4&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 7: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=22acbd32a5e13b1d22a2dd0fccd3bece&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 8: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=20e0ad08f61975b67797961be59d2e7a&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 9: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=29bb16c20dbf23f9b8029360b373cc23&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 10: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6be9757feb3a03e69e6a2e3fe0ae982e&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news 11: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=15360c2623a846d2d07950ef7c248d65&application_id=1011513&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2020 01:00 ET (05:00 GMT)