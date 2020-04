Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/terrax-minerals-changes-name-to-gold-terra-resource/ ) freut sich, die Ergebnisse von fünf Bohrlöchern aus dem Winter 2020-Bohrprogramm bei Sam Otto bekannt zu geben. (Abbildung 1) Diese Bohrungen sollen eine zuvor nicht gebohrte Zone zwischen der Sam Otto Main Zone und ihrer südlichen Erweiterung erproben. Alle fünf Bohrlöcher in der Zone "Connector" durchschnitten eine Goldmineralisierung außerhalb der aktuellen abgeleiteten Mineralressourcenschätzung 43-101 vom 4. November 2019, die die zuvor vermutete Kontinuität der Zone Sam Otto belegt. (Abbildung 2) Zu den Highlights zählen 1,06 g/t Au auf 12,90 m und 1,63 g/t Au auf 7,25 m in Bohrloch TSO20-063 und 0,45 g/t Au auf 41,96 m, einschließlich 1,68 g/t Au auf 5,00 m in Bohrloch TSO20-062. Bis heute hat Gold Terra 8 von 34 Bohrlöchern, die in diesem Winter gebohrt wurden, veröffentlicht, wobei die Ergebnisse noch ausstehen.Das Unternehmen hat vor kurzem 9715m Bohrungen bei Sam Otto vorzeitig und unter Budget abgeschlossen. Vor dem Verlassen des Feldes für die Saison wird Gold Terra zwei tiefe Bohrungen auf einem neuen hochgradigen Zielgebiet abschließen, das aus Oberflächenproben und Anomalien der induzierten Polarisation (I.P.) generiert wurde, die aus der derzeit durchgeführten geophysikalischen Winteruntersuchung resultieren. (Abbildung 3)Erklärung zu COVID-19:Präsident und CEO David Suda: "Gold Terra hat Schritte unternommen, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und die Kontinuität unserer Geschäfte inmitten der COVID-19-Krise zu gewährleisten. Wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass wir bisher keine bestätigten Fälle des Virus haben. Unser Unternehmen hat das Glück, nach der Bohrsaison im Winter 2020 über eine gesunde Cash-Position zu verfügen, da der Großteil unserer Bohrergebnisse noch aussteht. "Geophysikalische (IP) Untersuchung:Gold Terra begann mit einer umfangreichen geophysikalischen Untersuchung der induzierten Polarisierung (IP) im Hauptschwerpunktgebiet unseres Goldprojekts Yellowknife City. Das von 125 Linienkilometern bedeckte Gebiet liegt größtenteils nördlich der Giant-Mine und der Campbell-Scherstruktur, wo eine hochgradige Mineralisierung in derselben Stratigraphie wie die Giant und Con-Minen angepeilt wird. Der Linienschnitt wurde am 14. März abgeschlossen, und wir erwarten, dass die IP-Untersuchung bis Ende April abgeschlossen sein wird. Die IP-Untersuchung hat bereits überzeugende Ziele ergeben, die weiterverfolgt werden müssen.Ernennung neuer Finanzvorstand:Der Mitbegründer und CFO von Gold Terra, Stuart Rogers, hat seinen Rücktritt angekündigt. Nachdem er elf Jahre lang für das Unternehmen tätig war, hat Stuart Rogers beschlossen, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen, wird aber weiterhin als Direktor des Unternehmens tätig sein. Wir danken Stuart für seinen Beitrag und sein Engagement als geschätztes Mitglied des Teams. Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Mark Brown zum neuen CFO von Gold Terra mit Wirkung vom 1.April 2020 bekannt zu geben. Herr Brown bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung im Bergbausektor in seine Rolle im Unternehmen ein. Zu seinen Unternehmensaktivitäten gehören Fusions- und Akquisitionstransaktionen, Finanzierung, strategische Unternehmensplanung und Unternehmensentwicklung. Das Team von Gold Terra heißt Herrn Brown willkommen, und wir freuen uns darauf, unseren Erfolg mit ihm zu teilen.Technische Zusammenfassung:Gold Terra bohrte 5 Löcher innerhalb eines Abstandes von einem Kilometer zwischen den Zonen Sam Otto Main und Sam Otto South. (Abbildung 1) In dieser Lücke wurde nur ein früheres Bohrloch im Jahr 2018 (TSO18-039) abgeschlossen, was darauf hinwies, dass sich die Goldmineralisierungsstruktur wahrscheinlich zwischen den beiden NI43-101-Mineralressourcenzonen erstrecken würde. TSO18-039 durchschnitt chemisch anomales Gold auf 157m des Kerns mit Untersuchungsergebnissen von bis zu 1,65 g/t Au auf einem Meter Abstand. (8. Mai 2018)Eine Reihe von 3 Bohrlöchern (TSO20-055 bis 057) in Abschnitt 4250N schloss einen stratigraphischen Zaun über die interpretierte günstige Struktur ab. Alle drei Bohrlöcher durchschnitten schmale Zonen von >1g/t Au (siehe Tabelle unten), was die Kontinuität der goldhaltigen Struktur bestätigt. Obwohl der beste Abschnitt in diesem Gebiet nur 1,27 g/t Au auf 4,50 m betrug, eröffnet die Bestätigung der goldhaltigen Struktur ein großes Gebiet für die weitere Exploration und Erweiterung von Sam Otto.Zwei Löcher wurden nördlich des Zauns in Abschnitt 4400N gebohrt, 150 Meter (TSO20-062) bzw. 250 Meter nördlich (TSO20-063). Diese Bohrlöcher wurden so konzipiert, dass sie den Streich- und Einfallsbereich der Verbindungszone erweitern und mit der Sam-Otto-Hauptzone verbinden. Es wurden mehrere Zonen mit Goldmineralisierung durchschnitten (siehe Tabelle unten), einschließlich 1,06 g/t Au auf 12,90 m in Bohrloch TSO20-062 und 0,45 g/t Au auf 41,96 m in Bohrloch TSO20-063. Diese beiden Bohrlöcher zeigen, dass die Erweiterungsbohrungen die Mineralressourcen über die 250 Meter Streichlänge erweitern werden, die von den 5 Bohrlöchern der Verbindungszone getestet wurden.Tabelle der Untersuchungsergebnisse:Sam-Otto-Verbindungszone - Bisherige Schnittpunkte - 30. MärzBohrlochDipAzimutUTM-StandortVon (m)Bis (m)Intervall (m)Au g/tOstenNordenTSO20-055-48270639727694425141.7043.702.000.6161.0065.004.000.9985.2597.2512.000.58inkl.85.2587.252.001.29und inkl.92.2594.252.001.35117.15119.152.000.53TSO20-056-502706398066944251131.70133.001.301.02152.00154.002.001.23201.00205.504.501.27TSO20-057-452706398916944251250.60252.702.100.87266.90268.001.101.06307.25308.301.052.06TSO20-062-502706399056944400269.00274.405.401.42290.74332.7041.960.45inkl.290.74295.745.001.68TSO20-063-502706399356944501253.10266.0012.901.06304.60320.0015.400.94inkl.306.75314.007.251.63330.00332.002.000.64Technischer Anhang:Für die 5 Bohrlöcher, über die heute berichtet wurde, entnahm Gold Terra 1070 Proben zur Untersuchung. Die Ergebnisse reichten von unterhalb der Nachweisgrenze bis zu 5,43 g/t Au. Gold Terra fügt zertifizierte Standards und Leerproben in den Probenstrom ein, um die QC des Labors zu überprüfen. Die Bohrkernproben werden in den Kernanlagen von Gold Terra in Yellowknife mit einer Diamantsäge geschnitten. Eine halbierte Kernprobe wird im Kernkasten belassen. Die andere Hälfte des Kerns wird von Gold Terra-Personal in sicher versiegelten Beuteln entnommen und zum Vorbereitungslabor von ALS Chemex (ALS) in Yellowknife transportiert. Nach der Probenvorbereitung werden die Proben zur Goldanalyse an die Anlage von ALS in Vancouver geschickt. Goldproben mit einem Gehalt von >3 g/t werden durch eine 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Proben mit sichtbarem Gold werden zusätzlich mit einer Screen-Metallics-Methode analysiert. ALS ist ein zertifizierter und akkreditierter Labordienst. ALS setzt routinemäßig zertifizierte Goldstandards, Rohlinge und Zellstoffduplikate ein, und die Ergebnisse aller QC-Proben werden gemeldet.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell, dem Chief Operating Officer des Unternehmens, der eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - ist, genehmigt.Handelsberatungsdienste:Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung hat Gold Terra die Mackie Research Capital Corporation ("Mackie") damit beauftragt, als Handelsberater für das Unternehmen zu fungieren und Market-Making-Dienstleistungen für das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Bestimmungen der TSX Venture Exchange ("TSXV") und anderen anwendbaren Gesetzen zu erbringen.Mackie wird Aktien von Gold Terra an der TSXV handeln, um einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern. Die Vereinbarung zwischen Mackie und dem Unternehmen erfolgt auf monatlicher Basis, und das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Mackie monatlich 5.000 Dollar zu zahlen. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien mit einer schriftlichen Kündigungsfrist von 30 Tagen gekündigt werden. Das Unternehmen und Mackie handeln zu Marktbedingungen. Die Vereinbarung dient in erster Linie der Aufrechterhaltung eines geordneten Marktes und der Liquidität für die Stammaktien des Unternehmens. Die Vereinbarung zwischen Mackie und dem Unternehmen enthält keine Leistungsfaktoren, und Mackie erhält keine Aktien oder Optionen vom Unternehmen als Vergütung für die von ihm erbrachten Dienstleistungen.Über das Yellowknife City Gold ProjektDas Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 783 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da die YCG in einem Umkreis von 10 km um die Stadt Yellowknife liegt, ist sie in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjähriger Straßen, Lufttransporte, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.Der YCG liegt auf dem produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel, der sich über 70 km Streichlänge entlang des Hauptmineralisierungsbruchs im Goldgebiet Yellowknife erstreckt, einschließlich der südlichen und nördlichen Erweiterungen des Schersystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergte. Das Projektgebiet enthält mehrere Scheren, die die anerkannten Wirtsgesteine für Goldlagerstätten im Goldgebiet Yellowknife sind, mit unzähligen Goldvorkommen und jüngsten hochgradigen Bohrergebnissen, die auf das Potenzial des Projekts als Goldgebiet von Weltklasse hinweisen.Weitere Informationen über das YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.goldterracorp.comIm Namen des Verwaltungsrates"DAVID SUDA"David SudaPräsident und CEOWeitere Informationen erhalten Sie bei uns:Samuel VellaLeiterin der UnternehmenskommunikationTelefon: 604-689-1749Mautfrei: 1-855-737-2684svella@Goldterracorp.comIn Europa:Swiss Resource Capital AG - Jochen Staigerinfo@resource-capital.ch - www.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenBestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung dar ("zukunftsgerichtete Informationen"). Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" identifiziert werden, aber nicht immer, oder "glaubt", oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "könnten", "werden", "auftreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotationen.Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die von Natur aus bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der vermuteten Kontinuität der Sam-Otto-Zone, des Zeitplans für den Abschluss der geophysikalischen (IP) Untersuchung, der Realisierung der Vorteile von Mackies Market-Making-Dienstleistungen, der Aufrechterhaltung eines geordneten Marktes und der Verbesserung der Liquidität der Stammaktien des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten MD&A- und Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens verfügbar ist, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsichtigen Aussagen eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit, mit der sie konfrontiert sind, unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung