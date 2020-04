FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST27MA XFRA GB00BZ1G4322 MELR IN PLC LS 0,06857143 0.038 EURTMJ XFRA US37959E1029 GLOBE LIFE INC. DL 1 0.171 EURIMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.296 EUR97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.096 EURDP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.137 EURWTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.156 EURWTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.157 EURSH7 XFRA US42328H1095 HELIOS TECHS INC. DL-,01 0.082 EURSF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.061 EURM3N XFRA JE00BJ1DLW90 MAN GRP LTD.DL-0342857142T3V2 XFRA GB00BF8Q6K64 STD.LIFE AB.LS-,139682539 0.161 EURCVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 0.055 EURUE8 XFRA EE0000001105 TALLINNA KAUBAM.GP EO-,40 0.730 EURVEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.016 EURCPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.274 EUR1BF XFRA GB00BGXQNP29 PHOENIX GRP HLDGS LS-,10 0.264 EUR