FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TPIG XFRA TH0471010Y12 IRPC PCL -FOREIGN- BA 1

NVPF XFRA TH0471010R11 IRPC PCL -NVDR- BA 1

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV

2CV XFRA GB00BD3VFW73 CONVATEC GROUP WI LS -,10

EFL XFRA CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125

