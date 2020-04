ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Symrise von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 88 Euro angehoben. Im gegenwärtigen Umfeld zeigten sich Unternehmen mit defensiven Erträgen weniger anfällig, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Chemiebranche. Mit einem Abschlag von 12 Prozent seit Jahresbeginn biete der Aromen- und Dufthersteller eine gute Chance im Subsektor und auch Wert im Vergleich zum wichtigsten Wettbewerber Givaudan./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000SYM9999

SYMRISE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de