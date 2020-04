Die Anleger in Stuttgart handelten gestern wieder besonders gerne Daimler, bis zum Mittag stieg die Aktie um 0,7 Prozent auf 27,30 Euro. Dabei war es für den Stuttgarter Autobauer kein besonders guter Wochenstart - am Montag senkte die Société Générale ihre operativen Gewinnprognosen (EBIT) für Daimler für 2020 und 2021 um 35 und 14 Prozent und verringerte das Kursziel um 9 Euro auf 31 Euro. Am Dienstag dann setzte Goldman Sachs die Daimler-Aktie auf "verkaufen", gleichzeitig rechnen die Analysten ...

