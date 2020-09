Daimler macht gerade vieles richtig. So hat sich der Stuttgarter Autobauer jüngst in den USA mit den hiesigen Behörden auf eine milliardenschwere Zahlung wegen erhöhter Diesel-Emissionen geeinigt. Zudem hat man sich strategisch neu aufgestellt und dabei nicht nur notwendige Sparmaßnahmen eingeleitet, sondern auch das absolut wichtige Thema "Innovationen" erkannt. Dennoch ist die NordLB in einer aktuellen Studie tendenziell skeptisch hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung der Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...