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WKN: A0NA7F ISIN: GRS497003004 Ticker-Symbol: 3FD 
Frankfurt
01.04.20
08:07 Uhr
0,710 Euro
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Immobilien
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