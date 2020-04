Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) kommt derzeit einfach nicht aus dem Quark. Auch in der neuen Woche notieren die Anteilsscheine lediglich auf einem Kursniveau von 98,66 Euro. Immerhin ein kleines bisschen unter der Dreistelligkeit. Jedoch bedeutend niedriger als im Vorfeld des letzten "Financial Times"-Kapitels. Und viel, viel niedriger als zum Höchstkurs, der bei knapp unter 200 Euro lag. Doch was fehlt der Wirecard-Aktie eigentlich? Sicher, es mag einige Unsicherheiten geben, denn noch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...