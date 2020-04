AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Patrizia hat ein großes Wohnungsportfolio in den Niederlanden für 375 Millionen Euro an die schwedische Wohnimmobiliengesellschaft Heimstaden verkauft. Insgesamt umfasst das Portfolio 2023 Wohnungen sowie 60 Gewerbe-Einheiten in 29 Städten, wie der SDax -Konzern am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Rund 60 Prozent der Immobilien liegen in der Metropolregion in und um die beiden Großstädte Amsterdam und Rotterdam, wie es weiter hieß.



Erst kürzlich hatte Patrizia angekündigt, seinen Aktionären trotz der Corona-Krise eine höhere Dividende für das vergangene Jahr zahlen zu wollen und an seiner Mitte Februar abgegebenen Prognose festzuhalten. Das auf Immobilieninvestments spezialisierte Unternehmen hatte zudem wegen der robusten Bilanz und der höheren verfügbaren Liquidität ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro angekündigt. Der Nettogewinn von Patrizia war 2019 leicht gestiegen./eas/mis

