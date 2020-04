Der Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, NYSE: KO) wird am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende von 41 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date war der 16. März 2020). Der weltweit größte Softdrinkhersteller zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1,64 US-Dollar an seine Investoren. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 44,25 US-Dollar (Stand: 31. März 2020) einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,71 ...

