FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 hat den milliardenschweren Verkauf von Autoscout24 an den Finanzinvestor Hellman & Friedman über die Bühne gebracht. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, ist der Kaufpreis von 2,84 Milliarden Euro für sämtliche Anteile an AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck eingegangen. Damit beginne das angekündigte Programm zur Kapitalrückführung.

So fließen 780 Millionen Euro in den Schuldenabbau, 94,3 Millionen in die Dividendenausschüttung und bis zu 1,69 Milliarden Euro in Aktienrückkäufe. Die erste Tranche von bis zu 490 Millionen Euro soll in Kürze starten.

Scout24 konzentriert sich jetzt auf den verbleibenden Marktplatz Immoscout24.

