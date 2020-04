Das Commonwealth von Pennsylvania erteilte ExOne eine Sonderfreigabe für die Fortsetzung wesentlicher Produktionsprozesse an seinem Hauptsitz und Produktionsstandort Pittsburgh

Andere US-Betriebe in Ohio und Michigan bleiben gemäß den Leitlinien für wesentliche Infrastruktur von der US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit offen

ExOne-Anlagen in Gersthofen, Deutschland, und Kanagawa, Japan, bleiben ebenfalls offen

Das Unternehmen ExOne (Nasdaq: XONE), der weltweit führende Hersteller von industriellen 3D-Druckern für Sand und Metall mithilfe der Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass seine fünf globalen Produktionsstandorte offen bleiben, um die Fertigung für den wesentlichen Infrastruktur- und Notbedarf im Kampf gegen die andauernde COVID-19-Pandemie zu unterstützen.

Am Montag wurde der Hauptsitz und Produktionsstandort von ExOne von der Verfügung des Commonwealth von Pennsylvania, alle nicht lebensnotwendigen Unternehmen zu schließen, freigestellt.

Die industriellen 3D-Drucker und Kapazitäten von ExOne unterstützen regelmäßig wesentliche Produktionsprozesse in Industrien wie Landwirtschaft, Luftfahrt, Verteidigung und Energie. Die 3D-Drucker des Unternehmens sind ein wesentlicher Teil von Lieferketten, die die Kontinuität von sauberem Wasser, Öl und Gas, die medizinische Forschung sowie die Versorgung von Astronauten an der internationalen Raumstation und anderen entscheidenden Verteidigungsfunktionen sichern.

"Wir sind dem Commonwealth von Pennsylvania für die Erteilung einer Sonderfreigabe dankbar, damit ExOne weiterhin Produktionsprozesse unterstützen kann, die jetzt kritischer als je zuvor sind", so John Hartner, CEO von ExOne. "Während die COVID-19-Pandemie anhält, bemühen wir uns weiterhin, für unsere Kunden und Partner, die wesentliche Dienste bereitstellen, die Kontinuität von Leistungen sicherzustellen, während wir unsere Mitarbeiter und Gemeinschaften schützen."

Die Anlagen von ExOne werden momentan nur mit dem notwendigen Personal betrieben, wobei die meisten Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten. Zudem wurden eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen getroffen, darunter soziale Distanzierung und andere Maßnahmen, die das Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention (Center for Disease Control and Prevention, CDC) zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden empfohlen hat.

Wesentliche Produktionsdienste

Die unternehmenseigene Binder-Jetting-Technologie von ExOne verwandelt in kürzester Zeit Pulvermaterialien einschließlich Metalle, Keramiken, Verbundstoffe und Sand zu Präzisionsteilen, Metallgussformen und -kernen und anderen innovativen Werkzeuglösungen. Zu den druckbaren Materialien gehören 10 Einzelmetalllegierungen, sechs Keramiken und fünf Verbundstoffe, einschließlich 316L, 304L, Kupfer, Titan und Inconel 625.

An den Produktionsstätten von ExOne werden sowohl industrielle 3D-Drucker hergestellt als auch im 3D-Druck-Verfahren hergestellte Teile. Unsere Mitarbeiter verfügen über das Know-how zur Umgestaltung von Teilen für die schnelle 3D-Produktion sowie zur Lösung von anderen Problemen im Bereich 3D-Druck. Weitere Informationen über die schnelle Produktion von Metallen, Keramiken und Verbundteilen finden Sie unter www.exone.com/covid19response oder 1-877-773-9663.

Die langfristige Veränderung von Lieferketten

Es erfüllt ExOne mit Stolz, mit den medizinischen, verarbeitenden und amtlichen Gemeinden bei der historischen Reaktion auf kritische Lieferkettenherausforderungen in dieser Krise zusammenarbeiten zu dürfen.

"Diese Krise veranschaulicht, dass der 3D-Druck eine entscheidende Rolle spielen sollte, wenn es darum geht, Lieferketten risikofrei zu halten und eine Strategie der verteilten Fertigung nahe der Anwendungsstelle zu ermöglichen", erklärte Hartner. "In dieser schwierigen Zeit fühlen wir uns durch das hohe Interesse an 3D-Druck, einen Rekordauftragsüberhang und ausreichend Liquidität und Disziplin ermutigt, diese Krise zu überstehen."

Über ExOne

ExOne ist der Pionier und global führende Anbieter von Binder-Jet-3D-Drucktechnologie. Seit 1995 verfolgen wir unentwegt das Ziel, leistungsstarke 3D-Drucker zu liefern, die die schwierigsten Probleme lösen helfen und weltbewegende Innovationen ermöglichen. Unsere 3D-Drucksysteme verwandeln in kürzester Zeit Pulvermaterialien einschließlich Metalle, Keramiken, Verbundstoffe und Sand zu Präzisionsteilen, Metallgussformen und -kernen und innovativen Werkzeuglösungen. Industriekunden nutzen unsere Technologie, um Zeit und Geld zu sparen, Abfall zu reduzieren, ihre Fertigungsflexibilität zu verbessern sowie Designs und Produkte zu liefern, die früher unmöglich waren. ExOne unterhält ein weltweit führendes Team von Binder-Jetting-Experten und bietet spezialisierte 3D-Druckdienste an, darunter die Produktion auf Nachfrage von geschäftsentscheidenden Teilen, sowie Engineering- und Design-Beratungsleistungen. Weitere Informationen zu ExOne unter www.exone.com oder auf Twitter unter @ExOneCo. Wir laden Sie ein, sich unserer Bewegung MakeMetalGreen anzuschließen.

