Mödling/Swiebodzin (pts005/01.04.2020/08:00) - Das zur AICHELIN-Gruppe gehörende Unternehmen AFC-Holcroft mit Sitz im nordamerikanischen Wixom wird sein europäisches Büro, das sich derzeit im schweizerischen Delémont befindet, ab April 2020 ins polnische Swiebodzin verlegen. Der Umzug wurde durch den für Mitte 2020 geplante Ruhestand von Marc Ruetsch, dem derzeitigen Direktor für Europa, notwendig. Der neue Direktor für AFC-Holcrofts europäische Aktivitäten, Marek Kedzierzynski, wird von Polen aus tätig sein und alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Geschäften von AFC-Holcroft in Europa werden nahtlos von diesem neuen Standort aus weitergeführt. Die neue Adresse und die Telefonnummern lauten wie folgt: AFC-Holcroft, L.L.C. Plac Wolnosci 5 Mailbox 56 66-200 Swiebodzin Polen Telefon: +48 68 41 61 776 Die E-Mail-Adresse für AFC-Holcroft in Europe bleibt unverändert: Europe@afc-holcroft.com Das neue Büro in Polen ist bereits voll in Betrieb, wobei derzeit alle bestehenden Geschäftsaktivitäten aktiv aus der Schweiz verlagert werden. Die vollständige Umstellung auf den neuen Standort in Polen, einschliesslich der Postadresse und des Telefons, wird voraussichtlich bis zum 1. Mai 2020 abgeschlossen sein. "Wir freuen uns, Marek als wichtiges Mitglied in unserem Team zu haben", sagte Tracy Dougherty, Vizepräsident Vertrieb der AFC-Holcroft. "Seine Branchenerfahrung und sein Wissen über Anlagentechnik und Metallurgie werden unseren Kunden den hervorragenden Service und die Unterstützung bieten, den sie von AFC-Holcroft erwarten. Wir freuen uns auf die Beiträge von Marek, wenn wir den europäischen und russischen Markt weiter ausbauen." Über AFC-Holcroft AFC-Holcroft, gegründet 1916, ist einer der führenden Hersteller von Industrieofenanlagen zur Wärmebehandlung von Eisen- und Nichteisenmetallen. Das Unternehmen mit 120 Beschäftigten gehört seit 2016 zur AICHELIN Group. AFC-Holcroft ist fokussiert auf die Herstellung und den Service von Wärmebehandlungsanlagen für die Bauteilefertigung in den Bereichen Lohnhärtung, Wälzlagerindustrie, Automotive, Schwerlastwagen, Bergbau, Aluminium-Wärmebehandlung, Eisenbahn, Verbindungs- und Befestigungstechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wixom, Michigan, USA und ist sowohl mit eigenen Tochtergesellschaften in China und Polen, als auch über ein globales Partnernetzwerk in Australien, Brasilien, Indien, Mexiko und Spanien vertreten. http://www.afc-holcroft.com Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriebeheizungssysteme, Regelungs-und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT zur Gruppe, die mit über 1.100 Mitarbeitern zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien, Polen, Russland und den USA, sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern. http://www.aichelin.com Über die Berndorf AG Die AICHELIN Group gehört seit 1997 zur österreichischen Berndorf AG, einer Holding von global agierenden, mittelständischen Industrieunternehmen in Nischenmärkten. Die Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Werkzeugbau, Automotive, Wärmebehandlung, Band & Bandanlagen, Pressbleche, Bäderbau, Verfahrenstechnik und Mechatronics. Berndorf steht für eine solide Ausrichtung und langfristige, stabile Investitionen. Know-how, Erfahrung, Kompetenz und internationale Vernetzung sind die Stärken der Unternehmen, die in vielen Schlüsselbereichen der Industrie zu den Weltmarktführern zählen. Die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Berndorf Gruppe beschäftigen derzeit rund 3.100 MitarbeiterInnen in mehr als 20 Ländern weltweit. http://www.berndorf.at (Ende) Aussender: AICHELIN Holding GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Brosche Tel.: +43 2236 236460 E-Mail: Wolfgang.Brosche@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200401005

April 01, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)