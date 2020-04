Die Ölpreise notieren nur noch auf dem Niveau des Jahres 2002. Dies besorgt nicht nur Ölproduzenten wie etwa Royal Dutch Shell, sondern auch die US-Regierung. So hat Präsident Donald Trump nun Gespräche zwischen den in einen Preiskrieg verwickelten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in Aussicht gestellt.Er habe mit den Staatslenkern gesprochen und diese würden eine Lösung für den Ölpreisverfall finden. Sollte es zu einem Treffen kommen, wären es die ersten Gespräche zwischen den Streitparteien ...

