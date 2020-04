München (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein globaler Premium-Anbieter in den Bereichen der Suche nach Führungskräften, Beurteilung und Entwicklung von Führung, Organisations- und Teameffektivität sowie Firmenkultur, hat Nicolas Von Rosty berufen, um in Deutschland und der Schweiz seinen Bereich "CEO & Board" zu leiten. Zudem wird er zu einem wichtigen Mitglied des Bereichs "European Industrial" von Heidrick & Struggles.Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles, sagte: "Nicolas Von Rosty bringt in unseren Bereich CEO und Board enorme Erfahrung ein. Seine Leitung unserer Teams in Deutschland und der Schweiz erfüllt uns mit Zuversicht. Zudem wird die umfassende und tief greifende Erfahrung von Nicolas Von Rosty unseren Kunden dienen, die wir im Rahmen der COVID-19-Krise beraten und denen wir weiterhin zur Seite stehen, erfolgreiche Führungsmannschaften zu bauen und entwickeln."Bonnie Gwin, Vice Chairman und einer der geschäftsführenden Gesellschafter des weltweiten Bereichs CEO & Board von Heidrick & Struggles, setzte hinzu: "Nicolas Von Rosty genießt in der Branche der Suche nach Führungskräften extrem hohes Ansehen und kann auf große berufliche Erfolge zurückblicken, speziell bei der Findung von Nachfolgern für CEOs und Aufsichtsräte. Nicolas Von Rosty ist für unsere europäischen und weltweiten Teams eine fantastische Ergänzung und wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unseren Bereich CEO & Board in Deutschland und der Schweiz wachsen zu lassen."Dr. Nicolas Von Rosty kommentierte: "In dieser Zeit einer Zukunft voller Herausforderungen bin ich erfreut, Heidrick & Struggles beizutreten und die Arbeit in den europäischen und weltweiten Teams, um den Klienten der Firma weiterhin die besten Dienste in den Bereichen Talent und Führung zur Verfügung zu stellen, erfüllt mich mit Zuversicht."Nicolas Von Rosty verfügt über mehr als ein Jahrzehnt der Erfahrung in der Branche der Suche nach Führungskräften und umfassende Kompetenz in der Arbeit mit Führungskräften der Kategorien CEO und Aufsichtsrat, CHRO und Industrie. Vor seiner Tätigkeit in der Branche der Suche nach Führungskräften war Nicolas Von Rosty Corporate Vice President des Bereiches Executive Development bei der Siemens AG.Nicolas Von Rosty begann seine Laufbahn als Anwalt und ging dann zu ThyssenKrupp, wo er drei Jahre lang als Country Manager in Mexiko tätig war. Im Lauf seines Jurastudiums war er Assistent am Max Planck Institut für internationales Recht und verbrachte im Zuge der Arbeit an seiner Dissertation mehrere Monate an der New York University. Nicolas Von Rosty hat den Doktor der Rechte der Universität Hamburg und studierte Jura an den Universitäten Hamburg und Heidelberg. Er spricht fließend Deutsch, Englisch und Spanisch.Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den wichtigsten Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf im Bereich Talent und Führungskräfte zu decken und ist Berater des Vertrauens der Bereiche Suche nach Führungskräften, Beurteilung und Entwicklung von Leitung, Effektivität von Organisationen und Teams sowie Firmenkultur. Heidrick & Struggles war vor mehr als 60 Jahren bahnbrechend im Bereich der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Lösungen im Bereich der Unternehmensführung an. Heidrick & Struggles hilft seinen Kunden dabei, die Welt zu verändern - eine Führungsmannschaft nach der anderen. ®www.heidrick.com.Heidrick & Struggles MedienkontaktChiara Pierdomenico - Europa+44 (0) 20 7075 4236cpierdomenico@heidrick.comOriginal-Content von: Heidrick & Struggles Unternehmensberatung GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32539/4561565