Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat ein Horrorquartal hinter sich. Der DAX konnte zwar in den vergangenen Tagen Schadensbegrenzung betreiben. Trotzdem lag das Minus bei 26 Prozent. Für das neue Quartal deutet sich ein Fehlstart an. Bei den Einzelthemen geht es heute um Munich Re, Adidas, Volkswagen, HelloFresh, Qiagen und Sartorius. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.