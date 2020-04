Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank rechnet damit, dass sich die europäische Wirtschaft nur langsam von der Coronona-Pandemie erholen wird. Das wird nach ihrer Einschätzung vor allem Spaniens und Italiens Arbeitsmarkt belasten. Aber auch Deutschland dürfte die Auswirkungen zu spüren bekommen.

"Im dritten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stark steigen, aber die darauf folgende Normalisierung wird langsam verlaufen, und wir rechnen nicht damit, dass das Vorkrisenlevel bis Ende 2021 wieder erreicht ist", heißt es in einer Studie der Bank. Zudem sieht die Deutsche Bank das Risiko einer anhaltenden Pandemie mit viel schwächerer Erholung.

Besonders betroffen wären laut Deutscher Bank die Arbeitsmärkte Spaniens und Italiens. Das liegt am hohen Anteil, den kleinere Unternehmen und Selbständigkeit an der Beschäftigung haben. Als nachteilig betrachtet die Bank in diesem Umfeld, dass in Spanien so viele Menschen vom Tourismus abhängen.

Italien stehe wegen des höheren Anteils der Industrie etwas besser da, weil Industrieunternehmen dazu tendierten, ihre gut qualifizierten Mitarbeiter zu halten. Allerdings sieht die Deutsche Bank das Risiko, dass kleinere Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes Mühe haben könnten, von einer beginnenden globalen Erholung schnell zu profitieren.

Auch der deutsche Arbeitsmarkt könnte laut Deutscher Bank von der Corona-Pandemie getestet werden. "Die gegenwärtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionswelle im In- und Ausland beeinflussen die deutsche Wirtschaft bereits." Zusätzlich bedrohe die Unterbrechung internationaler Lieferketten die deutsche Industrie mittelfristig, so dass sich auch hier die Frage nach dem Arbeitsmarkt stelle.

