Nel Asa stemmt sich gegen die Corona-Krise. Denn der norwegische Wasserstoff-Hersteller kann aktuell immer wieder mit positiven Nachrichten für Schlagzeilen sorgen. Nel Hydrogen erhielt vor kurzem in den USA eine Einstufung als "essential business" und kann dort in der aktuellen Lage weiter produzieren. Daraufhin erhielt das Unternehmen dort gleich mehrere millionenschwere Aufträge. Bestellung der britischen Navy Nel Hydrogen US, die US-Tochtergesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...