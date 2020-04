Mainz (ots) -Woche 16/20Mittwoch, 15.04.Bitte Programmänderungen beachten:0.35 Agatha RaisinUnd der tote RichterNach Motiven von M.C.Beaton(vom 10.2.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereDrehbuch: Chris MurrayRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20142.05 Agatha RaisinUnd die Tote im FeldNach Motiven von M.C.Beaton(vom 17.2.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyund andereDrehbuch: Stewart HarcourtRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20142.50 Agatha RaisinUnd die tote GlöcknerinNach Motiven von M.C.Beaton(vom 17.2.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyund andereDrehbuch: Stewart HarcourtRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20143.30 Agatha RaisinUnd der Tote im WasserNach Motiven von M.C.Beaton(vom 24.2.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereDrehbuch: Chris MurrayRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20144.15 Agatha RaisinUnd die tote GärtnerinNach Motiven von M.C.Beaton(vom 24.2.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereDrehbuch: Chris MurrayRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20145.05 Agatha RaisinUnd der tote TierarztNach Motiven von M.C.Beaton(vom 3.3.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereDrehbuch: Chris MurrayRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20145.00 Familie BraunSieg!(vom 5.4.2020)5.45 Agatha Raisin-6.30 Und die ertrunkene BrautNach Motiven von M.C.Beaton(vom 3.3.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereDrehbuch: Chris NielRegie: Matthew MulotGroßbritannien 2014(Die Sendungen "Countdown Copenhagen II" um 0.35 Uhr und 1.20 Uhr,"Deutschland von oben 4" um 2.05 Uhr, 2.50 Uhr und 3.35 Uhr , "DieMagie der Farben" um 4.20 Uhr und 5.00 Uhr sowie "Albrecht Dürer -Superstar" entfallen.)Donnerstag, 16.04.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:6.30 Agatha RaisinUnd die tote HexeNach Motiven von M.C.Beaton(vom 10.3.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyund andereDrehbuch: Chris MurrayRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20147.15 Agatha RaisinUnd der tote EhemannNach Motiven von M.C.Beaton(vom 10.3.2017)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyund andereDrehbuch: Stewart HarcourtRegie: Matthew MulotGroßbritannien 20148.00 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 5.5.2011)(Die Sendungen "Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär" und "MarcoPolo - Entdecker oder Lügner?" entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.55 Uhrwie vorgesehen.)Woche 17/20Montag, 20.04.Bitte Programmänderungen beachten:3.35 neoriginalBLOCKBUSTAZ1. Arbeit(vom 22.3.2016)Sol Eko FreshJessica Joyce IlgHardy Sascha ReimannMadita Berger Martina Eitner-AcheampongRonald Meissner Andreas HoppeHerr Bulut Aykut KayacikLisa Cosima HenmanVolkan Kida Khodr RamadanHella Inge MauxDeniz Bulut Levin Alllnund andereMusik: Ismail Boulaghmal, Eko FreshKamera: Eddie SchneidermeierBuch: Niklas HoffmannRegie: Jan Markus LinhofDeutschland 20154.05 neoriginalBLOCKBUSTAZ2. Eltern(vom 29.3.2016)Sol Eko FreshJessica Joyce IlgHardy Sascha ReimannMadita Berger Martina Eitner-AcheampongRonald Meissner Andreas HoppeHerr Bulut Aykut KayacikLisa Cosima HenmanVolkan Kida Khodr RamadanHella Inge MauxDeniz Bulut Levin AlllnFrau Bulut Tina RulandJeremy Filip Seippund andereMusik: Ismail Boulaghmal, Eko FreshKamera: Eddie SchneidermeierBuch: Niklas HoffmannRegie: Jan Markus LinhofDeutschland 20154.35 neoriginalBLOCKBUSTAZ3. Versicherung(vom 5.4.2016)Sol Eko FreshJessica Joyce IlgHardy Sascha ReimannMadita Berger Martina Eitner-AcheampongRonald Meissner Andreas HoppeHerr Bulut Aykut KayacikLisa Cosima HenmanVolkan Kida Khodr RamadanHella Inge MauxDeniz Bulut Levin AlinFrau Bulut Tina RulandFrau Geier Gerda BökenDr. von Mühltal-Lippe Holger StockhausGastdarsteller Moritz BleibtreuGastdarsteller Hans-Martin Stierund andereMusik: Ismail Boulaghmal, Eko FreshKamera: Eddie SchneidermeierBuch: Niklas HoffmannRegie: Jan Markus LinhofDeutschland 20155.05 neoriginalBLOCKBUSTAZ4. Muckibude(vom 12.4.2016)Sol Eko FreshJessica Joyce IlgHardy Sascha ReimannMadita Berger Martina Eitner-AcheampongHerr Bulut Aykut KayacikHella Inge MauxDeniz Bulut Levin AlinGerhard Jockel TschierschGastdarsteller Frederick LauGastdarsteller Hans Sarpeiund andereMusik: Ismail Boulaghmal, Eko FreshKamera: Eddie SchneidermeierBuch: Niklas Hoffmann, Jakob SchreierRegie: Jan Markus LinhofDeutschland 20155.35 neoriginal-6.05 BLOCKBUSTAZ5. Hund(vom 21.4.2016)Sol Eko FreshJessica Joyce IlgHardy Sascha ReimannMadita Berger Martina Eitner-AcheampongRonald Meissner Andreas HoppeHerr Bulut Aykut KayacikLisa Cosima HenmanVolkan Kida Khodr RamadanHella Inge MauxDeniz Bulut Levin AlinFrau Bulut Tina RulandJeremy Filip SeippGerhard Jockel TschierschGastdarsteller Frederick Lauund andereMusik: Ismail Boulaghmal, Eko FreshKamera: Eddie SchneidermeierBuch: Niklas Hoffmann, Benjamin SeilerRegie: Jan Markus LinhofDeutschland 2015(Die Sendungen "Die Geschichte der Tiere: Die Katze", "Der ersteFreund des Menschen", "Die Geschichte von Pferd und Mensch" sowie"Der sechste Sinn der Tiere" entfallen.)Dienstag, 21.04.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:6.05 neoriginalBLOCKBUSTAZ6. Überfall(vom 26.4.2016)Sol Eko FreshJessica Joyce IlgHardy Sascha ReimannMadita Berger Martina Eitner-AcheampongRonald Meissner Andreas HoppeLisa Cosima HenmanVolkan Kida Khodr RamadanHella Inge MauxDeniz Bulut Levin AlinHerr Küppers Martin KapsGerhard Jockel Tschierschund andereMusik: Ismail Boulaghmal, Eko FreshKamera: Eddie SchneidermeierBuch: Niklas Hoffmann, Benjamin SeilerRegie: Jan Markus LinhofDeutschland 20156.35 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde Steine(vom 16.5.2018)(Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.)--------------------------------------------------------------------------------2.10 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 25.11.2019)2.50 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 26.11.2019)3.35 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 27.11.2019)4.20 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 28.11.2019)5.05 Du & Ich - Unverbesserlich!?Der Paar-Check(vom 29.11.2019)5.50 Terra X-6.05 Expedition nach Atlantis(vom 10.8.2011)(Die Sendungen "137 Karat - Ein fast perfekter Coup", "RätselhaftePhänomene" um 3.50 Uhr und 4.35 Uhr sowie "Terra Xpress" entfallen.)Mittwoch, 22.04.Bitte Programmänderungen beachten:6.05 Terra XpressIn letzter Sekunde(vom 21.7.2012)0.40 Agatha RaisinDer tote Friseur Teil 1Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy Wixund andereSchnitt: Rob PlattKamera: Al BeechDrehbuch: Julia GilbertRegie: Roberto Bangura1.25 Agatha RaisinDer tote Friseur Teil 2Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019)Agatha Raiisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereSchnitt: Rob PlattKamera: Al BeechDrehbuch: Julia GilbertRegie: Roberto BanguraGroßbritannien 20182.15 Agatha RaisinDer tote Gutsherr Teil 1Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereSchnitt: Rob PlattKamera: Al BeechDrehbuch: Chris MurrayRegie: Matt CarterGroßbritannien 20183.00 Agatha RaisinDer tote Gutsherr Teil 2Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 13.12.2019)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereSchnitt: Rob PlattKamera: Al BeechDrehbuch: Chris MurrayRegie: Matt CarterGroßbritannien 20183.45 Agatha RaisinDer tote Kaplan Teil 1Nach Motiven von M.C.Beaton(vom 13.12.2019)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereSchnitt: Caroline BleakleyKamera: Al BeechDrehbuch: Chris NielRegie: Audrey CookeGroßbritannien 20184.30 Agatha RaisinDer tote Kaplan Teil 2Nach Motiven von M.C.Beaton(vom 13.12.2019)Agatha Raisin Ashley JensenJames Lacey Jamie GloverGemma Simpson Katy WixRoy Silver Mathew HorneDC Bill Wong Matt McCooeyDI Wilkes Jason BarnettSarah Lucy Liemannund andereSchnitt: Caroline BleakleyKamera: Al BeechDrehbuch: Chris NielRegie: Audrey CookeGroßbritannien 20185.20 Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug!-6.35 (vom 16.10.2019)(Die Sendungen "Countdown Copenhagen II" um 0.45 Uhr und 1.30 Uhr,"Aktenzeichen XY ... gelöst!", "Tag X - Mein Leben danach" um 3.40Uhr und 4.30 Uhr sowie "Terra Xpress" entfallen.)Donnerstag, 23.04.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.35 Terra XDer erste Freund des MenschenFilm von Frédéric Fougea(vom 8.9.2019)Deutschland 20197.20 Terra XDie Geschichte von Pferd und Mensch(vom 19.4.2020)Deutschland 20198.00 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 12.5.2011)8.55 Stadt, Land, Lecker(vom 4.3.2020)Deutschland 20199.40 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 22.4.2020)10.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 19.6.2018)11.25 Dinner DateDie Datingshow mit BissSteffi(vom 6.11.2019)(Weiterer Ablauf ab 12.10 Uhr wie vorgesehen.)Woche 18/20Donnerstag, 30.04.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:3.50 Frag den LeschUnsere Milchstraße: Die Entdeckung einer Galaxie(vom 30.1.2014)Deutschland 20144.05 Der Schut5.55 Durchs wilde Kurdistan (Text und weitere Angaben s.1.5.2020)-7.35(Die Sendung "Killer Inside" entfällt.)Freitag, 01.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:7.35 Bares für Rares - LieblingsstückeDie Trödel-Show mit Horst LichterDeutschland 20199.25 Bares für Rares - LieblingsstückeDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 30.5.2019)10.50 Bares für Rares - LieblingsstückeDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 17.6.2018)12.20 Old Shatterhand14.15 Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten15.40 Ostwind - Zusammen sind wir frei17.20 Bibi & Tina - Der FilmBibi Blocksberg Lina Larissa StrahlTina Martin Lisa-Marie KorollAlexander von Falkenstein Louis HeldSophia von Gelenberg Ruby O. FeeHolger Martin Fabian BuchSusanne Martin Winnie BöweHans Kakmann Charly HübnerGraf Falko von Falkenstein Michael MaertensDagobert Martin SeifertFreddy Max von der GroebenDr. Eichhörnchen Detlev BuckSchnitt: Dirk GrauMusik: Ulf Leo Sommer, Daniel Faust, Peter PlateKamera: Marc AchenbachDrehbuch: Bettina BörgerdingRegie: Detlev BuckDeutschland 201418.50 Bibi & Tina - Voll verhext!Bibi Blocksberg Lina Larissa StrahlTina Martin Lisa-Marie KorollAlexander von Falkenstein Louis HeldFalko von Falkenstein Michael MaertensTarik Schmüll Emilio MoutaoukkilKommissarin Greta Müller Mavie HörbigerHans Kakmann Charly HübnerSusanne Martin Winnie BöweHolger Martin Fabian BuchButler Dagobert Martin SeifertAngus Naughty Olli SchulzOle Schmüll Ivo KortlangJessie Schmüll Deborah Mary SchneidermannJacko Schmüll Emil Pai PötschkeLynnie Schmüll Helena PieskeKathi Schmüll Ina MüllerPrinz Charming Matthias SchweighöferFreddy Maximilian von der Groebenund andereBuch: Bettina Börgerding, Detlev BuckRegie: Detlev BuckDeutschland 2014(Die Sendung "Durchs wilde Kurdistan" wurde auf Donnerstag,30.04.2020, vorgezogen. 