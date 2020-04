Nach dem erfolglosen Test vom Vortag entfernt sich der DAX am Mittwoch zunächst weiter von der 10.000-Punkte-Marke.Der DAX verliert zum Start 3,3 Prozent auf 9.610 Zähler.Tags zuvor war der deutsche Leitindex im frühen Handel mit 10.096 Punkten fast wieder an das Hoch der Vorwoche herangelaufen. Dann fehlten jedoch Anschlusskäufe. An der Wall Street zeigte sich am Vorabend ein ähnliches ...

